Fleet Complete® schließt mit dem Finanzjahr 2016 ein erfolgreiches Jahr ab

Toronto (ots/PRNewswire) - Dank explosiven Wachstums verzeichnet Fleet Complete® ein erfolgreiches Jahr

Fleet Complete®, ein preisgekrönter, globaler IdD-Anbieter, das Unternehmen Lösungen zur Verbindung mit ihren Flottenfahrzeugen, mobilen Assets und Mitarbeitern bietet, hat mit einem Jahresvergleichswachstum von nahezu 50 % sowie laufenden Erträgen in Höhe von über 60 Millionen USD eines seiner besten Geschäftsjahre abgeschlossen. Berg Insight hat Fleet Complete erst vor Kurzem als einen der führenden Anbieter für das Flottenmanagement in Nordamerika gewürdigt.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161103/436064LOGO )

"Berg Insight verfolgt die IdD-Branche seit über 13 Jahren", erkärt Johan Fagerberg, Mitbegründer von Berg Insight, "zu den Unternehmen, die wir beobachtet haben, gehört auch Fleet Complete. Im letzten Jahr war das Unternehmen das am schnellsten wachsende Unternehmen im Bereich Flottentelematik." Dem neuen Bericht von Berg Insight zufolge wird die Anzahl aller installierten Flottenmanagementsysteme auf dem gesamten amerikanischen Kontinent von 9 Millionen im Jahr 2016 auf mehr als 16 Millionen Einheiten im Jahr 2020 steigen.

Der anhaltende Erfolg von Fleet Complete beruht auf einer soliden Geschäftsstrategie, die leistungsstarke Partnerschaften mit Mobilfunkanbietern nutzt, sowie auf einem herausragenden Kundendienst. So ist das Unternehmen in der Lage, seinen Kunden umfassende End-to-End-Lösungen auf dem neuesten Stand zu bieten. Im Zuge der Übernahme von ITmobile in den Niederlanden sowie Securatrak in Australien hat Fleet Complete nun auch nach Europa bzw. in die asiatisch-pazifische Region expandiert.

"Nach einem erfreulich hohen Wachstum im vergangenen Jahr erwarten wir in den nächsten Monaten sogar noch vielversprechendere Wachstumschancen", meint Tony Lourakis, CEO von Fleet Complete. "In diesem Sinne setzen wir unseren Schwerpunkt auf die Entwicklung und Erweiterung unserer fähigsten Mitarbeiter innerhalb des Unternehmens. Mit diesem bewährten Team werden wir auch weiterhin Branchenführer bleiben und unseren Kunden Kundendienst auf höchstem Niveau bieten."

Der Erfolg von Fleet Complete lässt sich in diesem Jahr jedoch nicht nur in Zahlen messen. Mit 175.000 Abonnenten, der Aufnahme in die PROFIT-500-Liste und die Branham300-Liste im bereits 8. Jahr in Folge hat das Unternehmen weitere Meilensteine erreicht.

Informationen zu Fleet Complete®

Das in Toronto ansässige Unternehmen Fleet Complete® ist ein weltweit führender Anbieter von erfolgskritischen IdD-Lösungen für das Flotten-, Asset- und mobile Personalmanagement. Seit über sechzehn Jahren versorgt Fleet Complete mehr als 8.000 Unternehmen aus aller Welt mit Lösungen für die Bereiche Disposition, Flottenverfolgung und mobiles Ressourcenmanagement. Mit AT&T in den USA, TELUS in Kanada und Telstra in Australien kann das Unternehmen auf wichtige Vertriebspartner zurückgreifen. Fleet Complete zählt in seiner Branche zu den wachstumsstärksten Unternehmen der Welt und hat seit seiner Gründung im Jahr 2000 (damals noch Complete Innovations Inc.) zahlreiche Auszeichnungen für Innovation und Wachstum erhalten.

Kontakt für die Presse: David Prusinski, EVP, Sales and Marketing, Fleet Complete, david.prusinski @ fleetcomplete.com, marketing @ fleetcomplete.com