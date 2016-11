Haubner: Senkung der Körperschaftsteuer wäre wichtiges Signal für den Standort und die Betriebe

Müssen schauen, dass Abgabenlast kleiner wird – Finanzielle Belastung für Unternehmen muss verringert werden – Das fördert wirtschaftliches Wachstum und Beschäftigung

Wien (OTS) - „Eine Senkung des Körperschaftsteuersatzes wäre ein wichtiges positives Signal für den Standort Österreich. Davon würden die Betriebe aber auch die Beschäftigungslage in Österreich profitieren,“ kommentiert Wirtschaftsbund-Generalsekretär Peter Haubner die Überlegungen den Körperschaftsteuersatz in Österreich zu senken. Im europäischen Vergleich gesehen, speziell aber mit Blick auf die Nachbarländer, läge Österreich mit seiner Abgabenlast von knapp 45 Prozent weit über den Durchschnitt. „Diese hohe finanzielle Belastung wirkt sich nicht gerade vorteilhaft auf unsere Wettbewerbsfähigkeit aus“, so Haubner, der sich eine rasche Trendumkehr nach unten wünscht. Der Trend gehe europaweit klar zur Senkung der Körperschaftssteuersätze, hierbei seien Schweden 2013 (22%) und Großbritannien (geplante Senkung von 20% auf 15%) nur zwei Beispiele. Mit dieser Maßnahme könnte zudem auch ein wichtiger, langfristig wirkender Impuls für Investitionstätigkeiten geschaffen werden.

In Richtung ÖGB hält der Wirtschaftsbund-General fest, dass die Behauptung Unternehmenssteuern seien in Österreich schon jetzt zu niedrig nicht nur falsch sondern auch entbehrlich ist. „Die finanzielle Belastung für unsere Unternehmerinnen und Unternehmer ist bereits jetzt schon zu hoch. Hier anzudeuten, sie solle noch weiter in die Höhe getrieben werden, ist unternehmer- aber auch standortfeindlich“, betont Haubner. Gerade in Hinblick auf die fortwährend steigende Arbeitslosigkeit brauche es jetzt mehr Unterstützung für die Wirtschaft. „Es sind schließlich die Betriebe, die die Arbeitsplätze schaffen“, so Haubner.

In puncto 12-Stunden-Tag hält Haubner abschließend fest: „Jeder Schritt, der mehr Flexibilität bei der Arbeitszeitgestaltung zulässt, ist im Sinne der Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Damit schaffen wir mehr Freiheiten und passen uns an die sich ständig ändernden Rahmenbedingungen – sowohl gesellschaftlich als auch wirtschaftlich – an. Das ist ein Schritt von dem alle profitieren“.

