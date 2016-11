ASFINAG: Leistungen der Baufirma GLS bei Sanierung der Praterbrücke korrekt beglichen

Wien (OTS) - Medienberichte, wonach Mehrkosten bei der Sanierung der Wiener Praterbrücke die Firma GLS Bau- und Montage GmbH in die Insolvenz getrieben hätten, weist die ASFINAG zurück. „Wir bedauern die Insolvenz des Unternehmens mit seinen 285 Mitarbeitern“, sagt Gernot Brandtner, Geschäftsführer der ASFINAG Bau Management GmbH, „wir wollen aber auch die Fakten klarstellen.“ Die Sanierung der Praterbrücke sei sowohl was den Zeitplan, als auch die Kosten anbelangt im Plan. Tatsache ist: Für eine ursprünglich mit 175.000 Euro angebotene Teil-Leistung bei der Sanierung hat die GLS, bald nach Beginn der Arbeiten, der ASFINAG Mehrkosten in Höhe von 176 Millionen Euro in Aussicht gestellt – also mehr als das Tausendfache. Die GLS hat diese Mehrkosten in mehreren Gesprächsrunden schrittweise auf letztlich 9,5 Millionen Euro reduziert – das ist immer noch rund das Vierzigfache des marktüblichen Preises.

Brandtner: „Natürlich kann es immer sein, dass bei einer Sanierung die ursprünglich geplanten Kosten steigen, eine sprunghafte Steigerung von 175.000 Euro auf 176 Millionen Euro und dann wieder zurück auf 9,5 Millionen Euro ist für uns nicht nachvollziehbar.“

Als Aktiengesellschaft, die mit den Einnahmen aus Lkw-Maut und Vignette agiert und rechnungshofgeprüft ist, ist die ASFINAG einem jederzeit wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Mitteleinsatz verpflichtet. Die Mehrkostenforderungen wurden umfassend geprüft und haben sich in dieser Höhe als keinesfalls gerechtfertigt erwiesen. Im Fall GLS sind zum Bedauern der ASFINAG überdies bereits mehrere Mediationsgespräche gescheitert. Die Gesprächsbereitschaft der ASFINAG ist weiterhin vorhanden.

Die ASFINAG versichert, dass aus heutiger Sicht die Sanierung der Praterbrücke wie geplant im Spätsommer 2017 fertiggestellt wird.

