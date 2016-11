Bischofskonferenz: Schönborn als Vorsitzender wiedergewählt

Auch Mandat von Generalsekretär Schipka verlängert - Bischöfe tagen noch bis Freitag in Eisenstadt

Eisenstadt (KAP) - Kardinal Christoph Schönborn bleibt Vorsitzender der Österreichischen Bischofskonferenz. Er wurde bei der Herbstvollversammlung in Eisenstadt von den versammelten heimischen Bischöfen wiedergewählt. Schönborn steht seit 1998 an der Spitze der Bischofskonferenz. Auch das Mandat von Peter Schipka als Generalsekretär wurde am Dienstag von den Bischöfen um sechs weitere Jahre verlängert. Er hat dieses Amt seit November 2010 inne. Die beiden Wahlen waren notwendig, weil beide Funktionsperioden abgelaufen waren. Unverändert bleibt der Salzburger Erzbischof Franz Lackner stellvertretender Vorsitzender der Bischofskonferenz. Seine Funktionsperiode ist noch im Laufen.

Die Vollversammlung des Episkopats unter dem Vorsitz von Kardinal Schönborn begann am Montagnachmittag im Haus der Begegnung in Eisenstadt. Sie endet mit einer Festmesse zum Abschluss des Jubiläumsjahres "1.700 Jahre Hl. Martin" am Freitag im Martinsdom. Inhaltlicher Schwerpunkt ist dieses Mal die Begegnung mit den Spitzenrepräsentaten der Evangelischen Kirchen anlässlich des Reformationsjubiläums 2017.

