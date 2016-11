Hotel Imperial zeigt seit 15 Jahren ein „kuscheliges“ Herz für krebskranke Kinder

5000 Maskottchen der St. Anna Kinderkrebsforschung generierten eine Summe von € 50.000

Wien (OTS) - Bereits seit 2002 können die Gäste des Wiener Hotel Imperial die Kuscheltiere der St. Anna Kinderkrebsforschung an der Rezeption beziehen. In den vergangenen 15 Jahren wurden damit rund 50.000 Euro für die Kinderkrebsforschung erzielt. Und 5000 St. Anna Maskottchen fanden so ihren Weg in die ganze Welt.

Diese Unterstützung hat für das renommierte Luxushotel Tradition. „Es ist uns eine Herzensangelegenheit, internationales Interesse an der St. Anna Kinderkrebsforschung zu wecken, um möglichst vielen krebskranken Kindern und Jugendlichen zu helfen. Dass sich unsere Gäste dabei so spendenfreudig zeigen, erfüllt mich mit großer Freude“, erklärt Generaldirektor Mario Habicher. „Wir sind dankbar, dass das Hotel Imperial uns als langjähriger Partner auch in Zukunft begleiten möchte. Und wir freuen uns, dass Mitarbeiter und Hotelgäste die Forschungsarbeit unterstützen, um krebskranken Kindern eine gesunde Zukunft zu schenken“, bedankt sich Andrea Prantl von der St. Anna Kinderkrebsforschung für die Kooperation.

Seit Montag wartet "Gigi", der gutgelaunte Glückskäfer und Neuzugang in der St. Anna-Maskottchenfamilie, bei den Imperial-Rezeptionisten auf viele neue Freunde im In- und Ausland.

