BZÖ-Kotschnig: Fragwürdiger Umgang mit ehemaliger Hypo-Zentrale

Finanzamt, Stelle des Finanzgerichts und Finanzpolizei ziehen in privaten Prunkbau anstatt in frühere, jetzt nahezu leerstehende, Hypo-Zentrale

Klagenfurt (OTS) - Als „handfesten Skandal und ungeheuerlichen Frevel am Steuerzahler“ wertet BZÖ-Landesgeschäftsführer Klaus Kotschnig den Umstand, dass ungeachtet der Tatsache, dass der ehemalige Sitz der Hypo sinnvoll genutzt werden könnte, ein neuer gigantischer Tempel für das Finanzamt in unmittelbarer Nähe aus dem Boden gestampft wird. „Einerseits versucht das Finanzministerium unter größter Mühe die ehemalige, aber auf technisch erstklassigem Stand der Technik befindliche Hypo-Immobilie zu verwerten, andererseits wird aber extra ein Neubau von einem privaten Bauträger angemietet. Dem wird noch die Krone aufgesetzt, weil ein Sprecher des Finanzministeriums zwar versichert, dass dies die wirtschaftlich beste Variante für Steuerzahler ist, aber keine Angaben zu Kosten und Miethöhe macht“. Kotschnig lasse auch das Argument, die frühere Hypo-Zentrale sei nicht unter den Bewerbern gewesen, nicht gelten. „Wenn im Finanzministerium die linke Hand nicht weiß, was die rechte tut, läuft etwas schief. Die Verantwortlichen für die Verwertung der Heta-Assets müssen im Sinne größtmöglicher Transparenz umgehend Stellung nehmen, wieso man sich an der Ausschreibung zur Unterbringung des Finanzwesens nicht beteiligt hat“, verlangt Kotschnig.

