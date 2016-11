Industrie: Verbindliche Finanzierung für „FTI-Deal“ sicherstellen

IV-GS Neumayer: Ergebnisse der Arbeitsgruppe zu FTI wecken große Erwartungen – Nachhaltige und verbindliche Forschungsfinanzierung durch öffentliche Hand notwendig

Wien (OTS) - „Die präsentierten Ergebnisse der ‚New Deal‘-Arbeitsgruppe für Forschung, Technologie und Startups sind kluge und richtige Signale, die es nun umzusetzen gilt“, erklärte der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Christoph Neumayer heute, Dienstag. Forschung, Entwicklung und Innovation seien „Teil des Fundaments für wirtschaftlichen Erfolg und eine positive Beschäftigungswirkung. Statistische Analysen zeigen, dass Unternehmen, die mehr in Forschung und Entwicklung investieren, ein deutlich höheres jährliches Beschäftigungswachstum und eine bis zu 17-fach höhere Exportquote aufweisen als Unternehmen mit niedrigerem F&E-Anteil. Forschung und Innovation als einen volkswirtschaftlichen Schwerpunkt zu setzen und zu stärken ist daher die logische Konsequenz um nachhaltig in die Zukunft Österreichs zu investieren.“

Positiv, „dass mehr Mut zu Risiko gezeigt wird und Programme entlang der Innovationskette berücksichtigt werden“

Positiv hervorzuheben sei, „dass mehr Mut zu Risiko gezeigt wird“, betonte der IV-Generalsekretär. In Zukunft solle der Innovationsbegriff verbreitert werden und unter anderem risikoreichere Forschungsaktivitäten durch die öffentliche Hand gefördert werden. Neues Budget soll es für sogenannte „early stage“-Forschungsvorhaben, die durch die FFG gefördert werden, geben. Auch andere Programme der FFG sollen mit mehr finanziellen Ressourcen ausgestattet werden. „Erfreulich ist, dass Programme entlang der Innovationskette berücksichtigt wurden. So soll es mehr Budget für wichtige kooperative Vorhaben wie Comet-Zentren und Silicon Austria sowie für die innovative öffentliche Beschaffung, die ein Brücke zum Markt bildet, geben. Besonders begrüßenswert ist die Anhebung der Budgets für das erfolgreiche laufende ‚Frontrunner-Programm‘ der FFG, das einen wichtigen Beitrag zur internationalen Sichtbarkeit Österreichs leistet“, so Neumayer. Im Bereich der Life Science sei die Einrichtung eines Translational Research Centers zu begrüßen, wodurch die Bedeutung eines ausgewiesenen heimischen Stärkefeldes unterstrichen wird. „Lang überfällig“ war eine bessere Dotierung des FWF, die nun ebenfalls im heutigen Ministerrat beschlossen wurde.

„Die noch ausständige Verbindlichkeit im Hinblick auf das Gesamtpaket wird insbesondere dadurch deutlich, dass 2017 zu wenig frisches Budget in die Hand genommen wird. Derzeit sind nur 16,4 Millionen für 2017 vorgesehen. Die geplanten Mittel sollen zum Großteil erst beginnend mit 2018 ausgeschüttet werden. Die bis dahin entstehende Lücke muss durch die unmittelbare Ausschüttung der 100 Millionen für Forschung und Innovation aus der Bankenmilliarde geschlossen werden. Vor allem im Bereich der angewandten Forschung sind zusätzliche Mittel notwendig“, betonte Neumayer. „Zusätzliche Mittel können durch effiziente Strukturreformen insbesondere den Bereichen Verwaltung, Pensionen und Gesundheit freigemacht werden. Auch muss es stärkere Anstrengungen zur Entbürokratisierung des Zugangs zu und der Abwicklung von Forschungsförderungen geben. Einige wichtige Aspekte wurden heute hinsichtlich der EFRE-Abwicklung beschlossen. Aber das darf nur der Anfang sein. Die Industrie fordert daher eine nachhaltige und verbindliche Forschungsfinanzierung durch die öffentliche Hand und unbürokratische Prozesse, um Österreich international im Spitzenfeld zu positionieren. Heute wurde viel Positives vorgelegt. Wir werden die Regierung an ihrer verbindlichen Umsetzung messen“, so der IV-Generalsekretär.

300 forschungsintensive Leitbetriebe in Österreich – Forschungsprämie erhöhen

Um Forschungsergebnisse und innovative Projekte mit dem für die Expansion nötigen Eigenkapital zu versorgen, fehle es bislang in Österreich vor allem in der Wachstumsphase von Unternehmen an Kapital. „Um diese finanzielle Lücke zu schließen und um F&E-Verwertungen und damit Unternehmen mit Wachstums- und Internationalisierungspotenzial zu fördern, ist die Schaffung eines Forschungsbeteiligungsfonds sowie eines Österreichischen Private-Equity-Wachstumsfonds eine Ergänzung zu laufenden Initiativen“, sagte der IV-Generalsekretär. „Damit diese geplanten Maßnahmen die Forschungsdynamik auch tatsächlich langfristig ankurbeln, ist die jährliche Budgetsteigerung der öffentlichen Hand durch ein Forschungsfinanzierungsgesetz rechtlich zu verankern und nachhaltig abzusichern. Die in Aussicht gestellte Erhöhung der Forschungsprämie in Folge der positiven Evaluierung ist dazu ein weiterer wichtiger Schritt. Nur dadurch können die erhofften Hebeleffekte bei privaten Investitionen auch wirklich ausgelöst werden. Vor allem die rund 300 in Österreich ansässigen forschungsintensiven Leitbetriebe leisten einen erheblichen Anteil an den gesamten F&E-Investitionen Österreichs und müssen darin von öffentlicher Seite zusätzlich gestärkt werden“, betonte der IV-Generalsekretär.

