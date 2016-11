Parov Stelar ist Österreichs erster Künstler mit über 1 Mio Facebook Likes!

Wien (OTS) - Das Social Media Ranking ist zur harten Währung im Musikgeschäft geworden. Neben Ticket Sales, Streams, Charts und Playlisten ist es einer der wichtigsten Indikatoren.

Seit Jahren ist Parov Stelar der Nummer 1 Künstler im Social Media Ranking Austria. Mit dem heutigen Tag erreicht er nun als erster österreichischer Musik Act über 1 Mio. Facebook Likes.

Parov Stelar ist schon lange nicht mehr aus der internationalen Electronic Musik Szene wegzudenken. Er arbeitete bereits mit Künstlern wie Tony Bennett & Lady Gaga, Marvin Gaye, Lana Del Rey, AronChupa und Bryan Ferry erfolgreich zusammen.

Bereits seit 10 Jahren ist Marcus Füreder alias Parov Stelar mit seiner Parov Stelar Band weltweit auf Tour. Seinen Erfolg hat er sich über die Jahre live erspielt.

Die nächsten Live Shows finden in Moskau, St. Petersburg und Budapest statt. In Österreich ist die Parov Stelar Band am 7.12. in der Wiener Stadthalle zu sehen.

Tickets 7.12. Wiener Stadthalle: http://www.oeticket.com

Pressefotos: https://goo.gl/9kwSft

Fotocredit: (c) Jan Kohlrusch

Rückfragen & Kontakt:

Günter Unger

Tel. 0676/7670007

guenter @ etagenoir.com