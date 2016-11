Hotel der Zukunft 2016 – Schloss Mittersill

Sterne Award 2016 – Schloss Mittersill ist Sieger Region West in der Kategorie „Hotel der Zukunft“ im 4-5 Sterne Bereich

Mittersill (TP/OTS) - Zum sechsten Mal wurde dieses Jahr der Sterne Award an herausragende Hotelkonzepte der Zukunft vom Fachverband Hotellerie in der WKO gemeinsam mit der Österreichischen Gastronomie Zeitung (ÖGZ) vergeben. Die innovativsten Hotels wurden am 06. November 2016 von einer Expertenjury (Experten der Service- und Partnerplattform „Hotel der Zukunft“, die ÖHT Österreichische Hotel- und Tourismusbank, der Fachverband Hotellerie in der WKO und die Chefredaktion der ÖGZ) aus über 60 Einreichungen ausgezeichnet.

Unter dem Motto „Den Hotelgast begeistern - Authentisch durch Atmosphäre und Ausstattung“ wurde der Sterne Award 2016 im Rahmen der Messe „Alles für den Gast“ verliehen. Die Verleihung fand im Kavaliershaus Kleßheim in Salzburg im Rahmen einer Gala statt. Es versammelten sich zahlreiche der innovativsten und visionärsten Hoteliers des Landes.

Der Award „Hotel der Zukunft“ wurde an die Gastgeberin vom Schloss Mittersill, Frau Stephanie Busch von Holtum, übergeben. „Wir sind geehrt und freuen uns sehr den Preis „Hotel der Zukunft“ gewonnen zu haben. Es ist ein außerordentlicher Erfolg für unser gesamtes Team - ohne unsere Mitarbeiter & Partner wäre dies überhaupt nicht möglich. Wir bedanken uns bei allen für Ihre Unterstützung.“

Das 4-Sterne-Superior-Hotel ist ein historisches Schloss mit einem atemberaubenden Panoramablick auf das Salzach-Tal und die Kitzbüheler Bergwelt. Es ist ein echter Geheimtipp für Urlauber, Genießer und Gäste, die eine Auszeit in einzigartiger Schlossatmosphäre erleben wollen. Das Schloss besticht durch eine gelungene Symbiose aus Historie und Moderne und hat sich aus diesem Grunde den Innovationspreis verdient.

www.schloss-mittersill.at

