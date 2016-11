Honor kündigt Gala-Werbeverkaufsaktionen in 16 Ländern an

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Die globale Smartphone-Marke Honor stellte die Pläne für ihren Honor-Galaverkauf vor, der jährlich in ihrem gesamten weltweiten Netzwerk aus Online-Handelsplattformen durchgeführt wird. Die Aktion, die am 11. November startet, wird auf der ganzen Welt auf sämtlichen globalen Plattformen von Honor laufen und Kunden in 16 Ländern eine große Palette an Sonderangeboten sowie Spannung ohne Ende bescheren.

Die Gala-Werbeangebote werden für Modelle wie dem Honor 8, Honor 5X und Honor 7 angeboten, bei denen es sich allesamt um topaktuelle Produkte von Honor handelt, die für Millennials wie gemacht sind. Da Honor immer Verbesserungen bei der Benutzerfreundlichkeit im Blick hat, bringt es ein Preview der Beta-Version eines System-Updates auf Android 7.0 heraus. Das Update wird für das Honor 8 angeboten, um es im Verlauf der Verkaufsperiode in den USA, dem Vereinigten Königreich, Indien und Frankreich zu testen und Feedback von Anwender zu erhalten.

"Die Vielfalt unserer Vertriebskanäle - unser eigener Internet-Store, unsere Zusammenarbeit mit wichtigen Partnern aus dem Online-Handel, wie Amazon, Ulmart und Flipkart, und unsere Präsenz auf anderen weltweiten Kanälen -- hat uns dabei geholfen, in kürzester Zeit zu einer erfolgreichen Smartphone-Marke im Online-Handel zu werden", sagte der Leiter des Auslandsgeschäfts von Honor, Gang Zhao. "Diese Aktion steht im Einklang mit der Vision von Honor, mit seinem schnell wachsenden Kundenstamm im Digitalbereich stärkere Beziehungen aufzubauen, und sie ist ein deutliches Zeugnis für den großen Erfolg des Ansatzes bei den Online-Verkäufen der Marke. Wir werden unseren Kunden über diese weltweiten Werbeverkaufskampagnen auch weiterhin die beste Qualität anbieten."'

Beim Verkauf 2016 wird es Werbeangebote in Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Portugal, Schweiz, im Vereinigten Königreich, Spanien, den Vereinigten Staaten, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Russland, Malaysia, Indien und China geben.

Im Verlauf der letzten drei Jahre hat sich Honor zu einer führenden Smartphone-Internetmarke entwickelt und kam 2015 auf einen Umsatz von 6 Milliarden US-Dollar und bei ausgelieferten Geräten auf 40 Millionen Stück. Derzeit kann Honor mit Stolz auf 60 Millionen Anwender und 90 Millionen Fans verweisen. Honor ist auf der ganzen Welt aktiv und nicht an geografische Grenzen gebunden und wird mit seinem Geschäftsmodell beim Online-Handel auch weiterhin neue Länder erobern.

Werbeangebote nach Standort und Plattform*

Region Länder Werbeangebot Plattform Westeuropa Belgien, Honor Crazy Hours: https://www.vmall.eu/ Deutschland, Jede Stunde von 9 bis Frankreich, 21 Uhr, je 1 Honor 8, Italien, Honor 7, Honor 7 Niederlande, Premium und Z1 für Portugal, nur 1 Euro Schweiz, Vereinigtes Königreich, Spanien Gewinnen Sie einen 30-EURO-Gutschein für das Honor 8 Sichern Sie sich Ihren HRS-Gratisgutschein im Wert von 200 EURO für das Honor 8 Vereinigte Staaten In den Sichern Sie sich 150 https://store.hihonor.com/us/ gesamten US-Dollar und Vereinigten erhalten noch 30 Staaten US-Dollar Nachlass auf alle Produkte Sichern Sie sich 300 US-Dollar und erhalten noch 50 US-Dollar Nachlass auf alle Produkte Naher Osten Saudi-Arabien Bis zu 90 % Nachlass https://store.hihonor.com/ae/ & Vereinigte für das Honor 7 Arabische Emirate Bis zu 300 VAE-Dirham Nachlass für Zero 1 & Honor 5X Zubehör als Geschenk für das Honor 8 Russland In ganz Bis zu 50 % Nachlass https://honor.huawei.ru citilink, Russland für A1 & Honor 8 Ulmart, MTS Online 1-Tag-1-Telefon Blitzverkäufe bei jeweils 1111 Rubel für das Honor 5X 3000 Coupons für das Honor 8 Malaysia In ganz Zubehör-Blitzverkäufe https://www.vmall.my/ Malaysia zusammen mit einem Selfie-Stick Paketverkäufe am 11.11. für das Honor 5X mit Schutzabdeckung und Selfie-Stick Angebote mit Sondernachlass für das Zero 1 Indien In ganz Bis zu 4000 Rupien https://store.hihonor.com/in/event/gala Indien Nachlass für das Honor 7 1000 Rupien Nachlass für das Honor 5C

Über Honor

Honor ist eine führende Smartphone-Internetmarke und gehört zur Huawei Group. Ganz im Sinne ihres Leitspruchs "For the Brave" (Für die Mutigen) zielt die Marke darauf ab, den Bedürfnissen der Digital Natives durch seine, für das Internet optimierten Produkte gerecht zu werden, die ein überragendes Benutzererlebnis bieten, zum Handeln inspirieren, die Kreativität fördern und junge Menschen zur Verwirklichung ihrer Träume anspornen. Damit stellt Honor seinen eigenen Mut unter Beweis, die Dinge anders anzupacken, um den Kunden die neuesten Technologien und Innovationen zugänglich zu machen.

