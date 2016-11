ORF III am Mittwoch: „André Hellers Menschenkinder“ mit Ilija Trojanow, „treffpunkt medizin“ über „Superkeime“, Nationalrat live

Außerdem: Gert Steinbäcker in „Kultur Heute“, „MERYNS sprechzimmer“ zum Thema Homöopathie, „Willkommen in der Bretagne“ im „euro.film“

Wien (OTS) - Der erste Plenartag der Nationalratssitzung bildet am Mittwoch, dem 9. November 2016, den Auftakt zu einem abwechslungsreichen Programmtag in ORF III Kultur und Information. Auf der Tagesordnung stehen dabei eine Aktuelle Stunde des Team Stronach zur Reform der Gewerbeordnung und eine Aktuelle Europastunde, mit der die NEOS den Entscheidungsprozess der EU rund um das Freihandelsabkommen CETA hinterfragen, sowie der Sicherheitsbericht 2015 und einige Rechnungshofberichte. „Politik live“ überträgt ab 9.00 Uhr in voller Länge, kommentiert von Andreas Heyer, Reiner Reitsamer und Martin Wendel. ORF 2 ist mit Kommentator Fritz Jungmayr parallel von 9.30 bis 13.00 Uhr dabei.

Im Vorabend begrüßt Ani Gülgün-Mayr den Sänger und Liedermacher Gert Steinbäcker zu einer neuen Ausgabe von „Kultur Heute“ (19.50 Uhr). Nach der Quasi-Auflösung des österreichischen Trios „S.T.S.“ meldet sich das Austropop-Urgestein mit seinem mittlerweile fünften Soloalbum „Ja eh“ zurück.

Mit Ilija Trojanow ist anschließend ein vielgereister Autor Gast einer neuen Ausgabe der Gesprächsreihe „André Hellers Menschenkinder“ (20.15 Uhr): Als Kind war er mit seinen Eltern von Bulgarien nach Deutschland geflohen. Später hat er in Nairobi, Paris, Mumbai und Kapstadt gelebt, bevor er sich vor einigen Jahren in Wien niederließ. Im Gespräch mit Heller erzählt Trojanow von seiner eigenen Fluchterfahrung, berichtet über seine Einstellungen zu Liebe und Spiritualität und definiert die Aufgaben des Dichters in der Gesellschaft. In seinem aktuellen Roman „Macht und Widerstand“ gibt er einen unbequemen Ausblick auf die Entwicklung unserer Gesellschaft.

„Superkeime im Vormarsch – Warum werden Antibiotika wirkungslos?“ – mit dieser Frage beschäftigt sich danach eine neue Ausgabe des preisgekrönten Wissenschaftsformats „treffpunkt medizin“ (21.40 Uhr). Mit der Entdeckung des Penicillins legte Alexander Fleming 1928 den Grundstein für eine der größten Erfolgsgeschichten der Medizin. Heute zählen Antibiotika zu den am häufigsten verschriebenen Medikamenten – doch genau darin liegt auch ihre Gefahr: Durch resistente Keime bleiben sie immer häufiger wirkungslos.

Unter dem Motto „Wer heilt, hat Recht? – Homöopathie, eine Glaubensfrage“ (22.25 Uhr) diskutiert Siegfried Meryn anschließend in seinem Gesundheitstalk „MERYNS sprechzimmer“ mit der Allgemeinmedizinerin und Homöopathin Michaela Zorzi und dem klinischen Pharmakologen und Internisten an der Medizinischen Universität Wien, Michael Wolzt. Außerdem zu Gast ist Experimentalphysiker und „Science Buster“ Werner Gruber, der sich mit entschiedener Meinung zum brisanten Thema äußert: „Homöopathie ist teures Placebo!“

„Willkommen in der Bretagne“ (23.10 Uhr) heißt es schließlich im „euro.film“: Darin wird Personalmanagerin Catherine (Catherine Frot) in ihren Heimatort bestellt, um dort das Dorfkrankenhaus wieder rentabel zu machen. Die Großstädterin begreift, dass es hier um mehr geht als Profit und schließt sich alsbald den kämpferischen Dorfbewohnern an, die verhindern wollen, dass die Geburtenstation geschlossen wird. Unter der Regie von Marie-Castille Mention-Schaar sind in weiteren Rollen u. a. Mathilde Seigner, Firmine Richard und Laurence Arné zu sehen.

