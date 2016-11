PassportCard gewinnt ITIJ Award als "Best Specialist Service Provider of the Year"

London (ots/PRNewswire) - PassportCard (http://www.passportcard.com) freut sich darüber, im Jahr 2016 bei der eindrucksvollen Preisverleihung des International Travel & Health Insurance Journal in Berlin zwei Auszeichnungen für besondere Leistungen erhalten zu haben: Best Specialist Service Provider und Best Marketing Campaign of the Year.

Die Jury kommentierte die Vergabe der Auszeichnung zum Best Specialist Service Provider mit den Worten: "Dies ist eine spannende Innovation, die maßgebliche Auswirkungen auf die Reiseversicherungsbranche hat."

Im Hinblick auf den Preis für die beste Marketing-Kampagne des Jahres fügte die Jury hinzu: "Diese Auszeichnung würdigt Innovation, Kreativität und bewährte Praktiken bei der Umsetzung einer erfolgreichen Marketingkampagne."

Sharon Haran, CEO von PassportCard, erklärte: "Wir sind stolz darauf, diese Preise erhalten zu haben und von der Branche für unsere innovative und bahnbrechende Lösung gewürdigt zu werden. Das vergangene Jahr war ein fantastisches Jahr für PassportCard: Immer mehr Reisende aus Deutschland und Kanada erkennen die Vorteile unseres neuen Konzeptes, wenn es wirklich drauf ankommt."

PassportCard arbeitet in Deutschland und Kanada mit Allianz Global Assistance zusammen. Das Unternehmen ermöglicht es, Kosten aus Versicherungsansprüchen innerhalb weniger Minuten zu begleichen, ohne Auslagen und ohne weitere Formalitäten für den Versicherten. PassportCards komplett digitaler und rationalisierter Ablauf wird durch seine ausgeklügelten Big-Data-Algorithmen und eine globale Zahlungsplattform ermöglicht.

PassportCard hat seinen Firmensitz im Vereinigten Königreich und ist ein Gemeinschaftsunternehmen von White Mountains Insurance Group und DavidShield. Das Unternehmen bietet seine einzigartigen Lösungen großen Reiseversicherungen und Anbietern von medizinischen Dienstleistungen in aller Welt als Franchise an.

PassportCards unvergleichliches Angebot hat schon zahlreiche Branchenpreise gewonnen, und das Unternehmen kam unlängst auf Medicis Top 7 der InsurTech-Startups für die EMEA-Region.

