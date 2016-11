Österreichische Kosmetiklinie stellt sich gegen Verwendung von Palmöl

Mautern/Wien (TP/OTS) - Auf Einladung des Lebensministeriums ist in Wien heute über nachhaltige Kosmetik, den Einsatz von Palmöl und über die enormen Umweltauswirkungen durch den Anbau der Ölpalme diskutiert worden. Neben Vertretern des Verein für Konsumenteninformationen und des WWF war dazu auch Martin Saahs, der Geschäftsführer der neuen österreichischen Kosmetikmarke dieNikolai als Referent geladen. Durch die Demeter-Zertifizierung der Marke und aus Liebe zur Umwelt verzichtet die biologisch-dynamische Kosmetik gänzlich auf den Einsatz von Palmöl und Palmkernöl - Saahs hat deshalb u.a. über nachhaltige Alternativen für Produzenten von Kosmetikprodukten informiert.

Kooperation zwischen Ministerium und dieNikolai bei Gütezeichen

Hintergrund der Veranstaltung über die negativen Umweltauswirkungen durch den Anbau der Ölpalme ist das neue Webportal bewusstkaufen.at, eine Initiative des Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft - kurz Lebensministerium. Ziel ist es dabei, Bewusstseinsbildung für nachhaltigen Konsum in allen Bereichen des Lebens zu betreiben. Dafür stellt die Plattform etwa eine Datenbank mit über 2.000 nachhaltigen Produkten bereit.

In die Datenbank werden auch nachhaltige Kosmetikprodukte aufgenommen. Da es hier allerdings noch kein Gütezeichen für regionale Pflegeprodukte in der Datenbank gibt, haben das Ministerium und dieNikolai gemeinsam definiert, welche Kriterien hierfür zu erfüllen sind. So müssen kosmetische Produkte bspw. ausschließlich in Österreich hergestellt sowie kontrolliert biologisch bzw. umweltschonend produziert werden. Dadurch wird die Verwendung von Palmöl ausgeschlossen.

Die wahrscheinlich reinste Kosmetik der Welt kommt aus der Wachau!

dieNikolai ist der jüngste Spross aus dem Hause Nikolaihof Wachau, dem ältesten Weingut Österreichs. Seit fast 2.000 Jahren werden hier aus hochwertigen Ressourcen und Liebe zur Natur Qualitätsprodukte hergestellt. Seit nunmehr 45 Jahren folgt man dabei, als eines der ersten Weingüter der Welt, den strengsten Regeln der biologisch-dynamischen Landwirtschaft nach Demeter. Von dieser lebensbejahenden Einstellung zu Mensch, Tier und Umwelt profitiert auch die dieNikolai: Im Jänner 2016 begann das Unternehmen, eine von Hand gefertigte, bio-dynamische Naturkosmetiklinie aus dem Herzen der Wachau herzustellen. Für die vermutlich reinsten Kosmetikprodukte der Welt werden unter anderem Traubenkerne, Safran und Holunderkerne aus den eigenen Weingärten verarbeitet.

