Kosovo setzt weiter auf Unterstützung Österreichs

Kosovarische Abgeordnete treffen österreichische Mandatare im Parlament

Wien (PK) - Im Zeichen guter freundschaftlicher Beziehungen stand heute ein Besuch von kosovarischen Abgeordneten im Parlament. In einem Meinungsaustausch mit Mitgliedern des Ständigen Unterausschusses in EU-Angelegenheiten unter Leitung des Zweiten Nationalratspräsidenten Karlheinz Kopf sprachen sich beide Seiten dafür aus, die bilateralen Kontakte weiter zu vertiefen und den Dialog auf allen Ebenen zu festigen. Anton Quni, der die Parlamentarierdelegation aus Pristina leitete, dankte Österreich für dessen Unterstützung im Ringen um die Unabhängigkeit Kosovos und betonte, aufgrund der langjährigen Freundschaft gebe es für sein Land keinen besseren Partner in Europa als Österreich.

Die Gäste appellierten an Österreich, weiter Lobbying für die Republik Kosovo zu betreiben, dies vor allem, wenn es um die Visaliberalisierung, die europäische Integration oder um die Mitgliedschaft in internationalen Organisationen wie UNESCO oder Interpol geht. "Wir wollen offene Türen nach Europa", unterstrich Quni und brachte damit die Dringlichkeit des Anliegens der Visafreiheit zum Ausdruck. Karlheinz Kopf äußerte ebenso wie der Obmann der bilateralen parlamentarischen Gruppe Österreich-Kosovo, NEOS-Abgeordneter Christoph Vavrik, Verständnis für den Wunsch des Kosovo nach Visafreiheit.

Die europäische Perspektive des Kosovo war auch Hauptaspekt eines anschließenden Treffens mit österreichischen Abgeordneten aus dem Kreis des Außenpolitischen Ausschusses. SPÖ-Mandatar Hannes Weninger, der diese Gespräche leitete, stellte mit Nachdruck fest, Österreich unterstütze die Republik Kosovo sowohl in ihrem EU-Annäherungsprozess als auch bei der Visaliberalisierung und sehe diese Frage völlig unabhängig von anderen Kandidatenländern. Der Kosovo stehe jedenfalls sehr hoch in der Prioritätenliste Österreichs. (Schluss) hof

HINWEIS: Fotos von diesem Besuch finden Sie auf der Website des Parlaments unter www.parlament.gv.at/SERV/FOTO/ARCHIV

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at



http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/ParlamentWien

www.twitter.com/oeparl