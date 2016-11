Dziedzic: Sofortiger Stopp aller medizinischer Eingriffe und Behandlungen an inter*geschlechtlichen Menschen

Grüne zu internationalem Inter*Solidaritätstag: Selbstbestimmungsrechte stärken

Wien (OTS) - "Inter*geschlechtliche Menschen feiern heute international ihre Sichtbarkeit. „Wir unterstützen ihre Forderungen für ein selbstbestimmtes Leben", sagt Ewa Dziedzic, Grüne LGBTI Sprecherin und Bundesrätin.

Intergeschlechtlich zu sein, bedeutet uneindeutige Geschlechtsmerkmale von Geburt an zu haben. Das ist genetisch bedingt und keine Krankheit. Selbstvertreter_innenorganisationen gehen davon aus, dass eines von 1000 neugeborenen Babys intergeschlechtlich ist. In Österreich gibt es dazu aktuell keine Forschung und keine Daten. Es kann allerdings davon ausgegangen werden, dass nach wie vor geschlechtszuweisende Operationen an Babys und minderjährigen Jugendlichen vorgenommen werden, die später im Erwachsenenalter von den Betroffenen als gewaltvoll und traumatisierend erlebt werden. "Wir fordern einen sofortigen Stopp aller medizinischen Eingriffe und Behandlungen an minderjährigen Betroffenen per gesetzlicher Regelung und verpflichtende Schulungen und Module in der Ausbildung von medizinischem Personal“, sagt Dziedzic.

Der Ausschuss gegen Folter hat in seinem sechsten periodischen Bericht an Österreich im Dezember 2015 Schlussbemerkungen verabschiedet, die festhalten, dass chirurgische Eingriffe an intersexuellen Kindern, nur bei Notwendigkeit, nach Einholung medizinischer und psychologischer Gutachten durchgeführt werden sollen. Außerdem zeigte sich der Ausschuss besorgt, über Fälle unnötiger Operationen und anderer medizinischer Behandlungen mit lebenslangen Folgen.

„Dieser Bericht an Österreich ist schon ein Jahr alt und die Regierung hat sich noch nicht bewegt", stellt Dziedzic fest und sagt weiter: "Erfreulicherweise haben die Interventionen der Grünen gefruchtet und es wird nun von Seiten des BMGF ein Prozess zur Erstellung von Behandlungs- Leitlinien für intergeschlechtliche Menschen initiiert."

Heute, Dienstag, um 18 Uhr findet eine Solidaritätskundgebung für Intergeschlechtliche Menschen vor dem Justizministerium (Museumsstr.7) statt.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at