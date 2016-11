Korrektur zu OTS0116: Termine am 9. November in der "Rathauskorrespondenz"

Korrektur zu OTS_20161108_OTS0116

Wien (OTS/RK) - Folgender Termin wurde ABGESAGT:

18.00 Uhr, Podiumsdiskussion „Wien bewegt. Herausforderungen und Zukunft urbaner Mobilität“ mit u.a. Vbgm. Maria Vassilakou, Anmeldung: wpw @ ma18.wien.gv.at oder 01/4000-88888 (Wiener Planungswerkstatt, 1., Friedrich Schmidt-Platz 9)

Anbei die korrigierte Terminvorschau für morgen, 9. November, 2016:

09.00 Uhr, Pressekonferenz zum neuen Franziskus Spital in Wien ab 2017 mit u.a. StRin Sonja Wehsely (Hartmannspital, 5., Nikolsdorfer Gasse 26-36) 11.00 Uhr, Überreichung des Ernst-Krenek-Preises für das Jahr 2016 und der Preise der Stadt Wien für das Jahr 2016 durch StR Andreas Mailath-Pokorny (Rathaus, Wappensaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Favoriten (Amtshaus, 10., Keplerplatz 5, 1. Stock, Zimmer 111) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Floridsdorf (Amtshaus, Sitzungssaal, 21., Am Spitz 1, 2. Stock) 17.00 Uhr, Ausstellung Porträtreihe „Devoted to life“ (Jüdisches Museum Wien, 1., Dorotheergasse 11) 18.00 Uhr, Programmpräsentation Wiener Stadthalle Saison 2016/2017 mit StRin Renate Brauner, Wien-Holding-GF Peter Hanke und Stadthallen-GF Wolfgang Fischer (Wiener Stadthalle, Halle F, Bühne, 15., Roland-Rainer-Platz 1, Anmeldung erforderlich: presse @ stadthalle.com, Tel.: 01 98 100 355) 19.00 Uhr, Buchpräsentation „Die Netzwerke des Hans Weigel“ von Wolfgang Straub (Wienbibliothek im Rathaus, Lesesaal, Eingang Lichtenfelsgasse, 1. Stock)

(Schluss) sep

