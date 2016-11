PZV-Studie 2015: Gesamtmarkt weiter rückläufig, langfristige Versicherungsverträge boomen aber. Rendite sehr heterogen.

Wien (OTS) - Die Zahl der Verträge der „Prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge“ (PZV) war 2015 das dritte Jahr in Folge rückläufig. Der Bestand sank um 5,4% auf 1.505.623 Verträge zum Jahresultimo. Dabei ging der Bestand bei den Versicherungsunternehmen um 4,5% zurück, bei den Kapitalanlagegesellschaften (KAG) gar um 23,3%. Der starke Rückgang bei den KAGs liegt darin begründet, dass diese sich aus diesem Produkt zurückziehen, seit 2010 kein Neugeschäft mehr machen und die bestehenden Verträge bei einer Laufzeit von ausschließlich 10 Jahren nun großteils auslaufen. Auch die abgegrenzten Prämien bzw. Nettoeinzahlungen gaben im Jahresvergleich um 5,0% auf € 975 Mio. nach. Bei den Versicherungen war das Prämienvolumen um 4,4% auf € 940 Mio. rückläufig, bei den KAGs um 20% auf € 35,9 Mio. Die durchschnittlichen jährlichen Einzahlungen pro Vertrag haben sich in den vergangenen drei Jahren bei +/- € 640 stabilisiert. Die Nettozuflüsse ließen das in der PZV verwaltete Vermögen 2015 um

+1,3% auf € 8,2 Mrd. steigen. 2014 hat die Steigerung aber noch +4,3% betragen. Bei den KAGs gingen die Vermögenswerte um 32% auf € 364 Mio. (2014: € 534 Mio.) zurück, bei den Versicherern stiegen sie um 3,6% auf € 7,8 Mrd. (2014: € 7,5 Mrd.).

Rendite einzelner Produkte extrem unterschiedlich

Die Veranlagungsperformance auf das Gesamtkapital – also kumulierte Kundenprämien plus staatliche Prämien – war vor Kosten 2015 mit +5,9% klar positiv. Nach Kosten ist der Ertrag der einzelnen Produkte jedoch sehr heterogen: Knapp mehr als die Hälfte schließen sogar negativ ab. Dies zeigt eine Vergleichsrechnung über den 10-jährigen Zeitraum zwischen 2006 und 2015 mit monatlichen Einzahlungen von € 100 und einem eingezahlten Gesamtbetrag inklusive staatlicher Prämie von € 12.801. Von 33 in dieser gesamten Periode verfügbaren Produkten erzielten weniger als die Hälfte positive Erträge (Mittel + € 466), während 18 Produkte eine negative Entwicklung nach Kosten zu verzeichnen hatten (Mittel - € 721 Euro). Der Grund dafür liegt hauptsächlich in der sehr unterschiedlichen Kostenstruktur der einzelnen Produkte, insbesondere in der Darstellung der gesetzlich geforderten Garantie auf das eingezahlte Kapital.

Die Kapitalgarantie wird entweder durch Derivate (24,3%), externe Garantiegeber (31,2%), interne Modelle (24,9%) oder Mischformen davon (19,6%) dargestellt. Die Zahl der Verträge, bei denen die ertragswirksame Aktienquote unter 1% gedrückt werden musste, um zumindest das eingezahlte Kapital garantiert wieder auszahlen zu können, lag Ende 2015 bei 36.108 oder 2,4 % aller aufrechten Verträge. 2014 waren dies noch 97.302 Verträge oder 6,1%. Das Problem dieser sogenannten „ausgestoppten Verträge“ betrifft insbesondere die KAGs, bei denen der Anteil 16,6% beträgt, während es bei Versicherungsunternehmen nur knapp 2% der Verträge trifft.

Um insgesamt mehr Transparenz in die sehr heterogenen Kostenstrukturen der einzelnen Anbieter zu bringen, hat die FMA mit 01.01.2016 die Informationspflichten in der Lebensversicherung verschärft und die Verwendung einer einheitlichen Tabelle für die Kostenoffenlegung verordnet.

Die Konsolidierung auf dem Markt der prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge wird sich sehr wahrscheinlich auch in den kommenden Jahren fortsetzen. Die PZV wird dabei aber immer stärker tatsächlich zum langfristigen Aufbau einer Altersversicherung verwendet und weniger als staatlich geförderte Spar- und Anlageform. Verträge mit Laufzeiten bis 15 Jahre gehen massiv zurück, Verträge mit Laufzeiten von 25 Jahren und mehr machen bereits 70% aller aus. Knapp mehr als ein Viertel der Verträge laufen sogar länger als 45 Jahre.

Staatliche Förderung

Die staatliche Förderung betrug in den vergangenen vier Jahren 4,25% der eingezahlten Prämie. 2010 betrug sie noch 9%, 2011 8,5%. Die höchstmögliche prämienbegünstigte Einzahlung ist von € 2.495,12 (2014) auf € 2.561,22 (2015) gestiegen. Die höchstmögliche staatliche Prämie für 2016 liegt mit € 113,77 erneut über dem Vorjahreswert (€ 108,85) aber deutlich unter dem Höchstwert 2009 von € 210,35.

Die gesamte Studie finden Sie auf der Website der FMA unter dem Link

https://www.fma.gv.at/publikationen/studie-praemienbeguenstigte-zukun

ftsvorsorge/

Rückfragen & Kontakt:

Finanzmarktaufsicht

Klaus Grubelnik (FMA-Mediensprecher)

+43/(0)1/24959-6006 oder +43/(0)676/882 49 516