Ralph Vallon im Board der Werbeagentur Agency4E7

Wien (OTS/LCG) - Ralph Vallon ist bei Agency4E7 für Business Development und Partnerschaften zuständig. Der promovierte Kommunikationswissenschaftler und Absolvent des Executive MBA an der CSUH in Hayward-California verstärkt die digitale und klassische Werbeagentur Agency4E7 in der Wiener Herrengasse im Management Board. Mit seinem weitreichenden Netzwerk wird er neue Kunden ansprechen und Partnerschaften entwickeln. Der erfahrene Netzwerker wird auch weiterhin seine Plattformen Club Cuvée oder die Serie „vie-very important enterprises“ mit den Fachveranstaltungen „vie-mobility“, „vie-real“, „vie-work&industry“ und „vie-health“ mit seiner Vallon Relations & Coaching GmbH betreiben, die in die Herrengasse übersiedelt ist.

Alex Schönburg, Geschäftsführer Agency4E7: „Mit Ralph Vallon als arriviertem Agenturprofi und ausgezeichnetem Netzwerker im Team werden wir unser Angebot in der digitalen und klassischen Werbung erfolgreich ausbauen.“

Vallon sieht die Agentur, die Referenzen wie Humanic, Lidl, Mam, Sony, Colgate, Augarten, Novomatic oder UniCredit vorweisen kann, sehr zukunftsorientiert, weil Agency4E7 mit ihren emotionalen digitalen Auftritten den Weg in die Zukunft schon beschritten hat. „Online ist das dominierende Thema im Handel und omnipräsent. Immer öfter werden mehr als 30 Prozent des Verkaufs online abgewickelt. Diese digitale Performance haben nur wenige Agenturen in Österreich und deshalb freue ich mich, hier an Bord zu sein und gemeinsam mit dem Team um Alex Schönburg die Agency4E7 weiter zu entwickeln.“

