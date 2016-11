Einladung zum Kongress „Von Sparkling Science zu Open Innovation”

14. November 2016, 10.00 bis 17.00 Uhr, Wirtschaftsuniversität Wien, Welthandelsplatz 1, 1020 Wien

Wien (OTS) - Der Open Innovation-Charakter von Sparkling Science steht heuer im Mittelpunkt des Kongresses. Darüber hinaus werden Erfolgsgeschichten, die aus dem Programm entstanden sind, und neue Modelle der Zusammenarbeit von Wissenschaft, Schule und Gesellschaft präsentiert. Harald Katzmair, FASresearch, wird in seiner Keynote näher auf die – nicht zuletzt aufgrund neuer technologischer Möglichkeiten der Zusammenarbeit – neuen Formen der Wissensproduktion eingehen. In seinem Vortrag wird er diese Öffnung der akademischen Welt sowohl hinsichtlich der wissenschaftlichen Performance als auch der Akzeptanz in der Öffentlichkeit näher beleuchten.

Weitere Höhepunkte sind die Verleihung des Young Science-Gütesiegels an Forschungspartnerschulen, die Auszeichnung einer schulischen Abschlussarbeit, die aus der Young Science-Themenplattform entstanden ist, und das Finale des Sparkling Science Slams. Hier treten die Erst- und Zweitplatzierten der beiden Vorentscheidungen gegeneinander an. Auf die Schüler/innen-Gruppen der VS Mühldorf (OÖ), HTL Braunau (OÖ), VS & NMS Kölblgasse (W) und BORG Mittersill (S) warten der Titel des Slam-Champions und insgesamt 2.500 Euro Preisgeld.

Am Nachmittag laden drei parallel stattfindende Workshops zum Diskutieren ein: Session 1 wird sich damit auseinandersetzen, wie digitale Technologien Wissenschaft und Bildung verändern. In Session 2 werden Erfolgsgeschichten aus Sparkling Science-Projekten präsentiert. Session 3 wird jene Veränderungen behandeln, die neue Formen der Kollaboration in Wissenschaft und Bildung mit sich bringen.

Sparkling Science

Das vom BMWFW geförderte und vom OeAD abgewickelte Programm Sparkling Science soll junge Menschen dafür begeistern, wissenschaftlich zu arbeiten. Das Programm schlägt eine Brücke zwischen Forschung und Nachwuchsförderung, indem Wissenschaftler/innen Seite an Seite mit Jugendlichen an aktuellen wissenschaftlichen Fragestellungen arbeiten. Bisher wurden Projekte mit insgesamt 29,4 Mio Euro gefördert. Für die 2016 stattgefundene 6. Ausschreibung stehen weitere 6,5 Mio. Euro zur Verfügung.

Veranstaltungsprogramm & Anmeldung:

https://www.sparklingscience.at/de/veranstaltungen.html

