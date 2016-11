Anton Schutti ist neuer Director Sports Cooperations International bei Lyoness

Graz (OTS) - Die weltweite Shopping Community Lyoness hat sich im Bereich der internationalen Sportkooperationen personell verstärkt:

Ab sofort übernimmt Anton Schutti die Funktion des Director Sports Cooperations International.

Mit Anton Schutti als neuem Verantwortlichen für Sportkooperationen bekommt das Engagement von Lyoness im Breitensport zusätzlichen Schwung. Im Fokus seiner Tätigkeit stehen unter anderem die Betreuung bestehender sowie die Akquise zukünftiger nationaler und internationaler Sportkooperationen.

„Lyoness hat gezeigt, dass sich Sport, Sportförderung und Shopping hervorragend miteinander verbinden lassen“, betont Schutti. „Ich bin davon überzeugt, dass ich dazu beitragen kann, den Erfolg dieses Konzepts weiter auszubauen.“ In der Welt des Sports hat sich Anton Schutti international einen Namen gemacht. Als Geschäftsführer bestimmte Schutti 16 Jahre lang die Geschicke der Österreichischen Sporthilfe. Davor war er International Racing Director bei Atomic sowie International Racing Director Nordic bei Atomic und Fischer.

„Sportkooperationen und die damit verbundenen vereinseigenen Cashback Programme sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmensstrategie“, erklärt Silvia Kelemen Weihs, Head of Public Relations and Corporate Communication bei Lyoness. „Wir freuen uns, dass Anton Schutti mit seinem Know-how und seiner Erfahrung im Sportbereich unser Team verstärkt.“

Seit eineinhalb Jahren setzt Lyoness verstärkt auf Sponsoring-Aktivitäten im Breitensport. So konnten unter anderem Kooperationen im Fußball (Österreich, Tschechische Republik, Polen), Eishockey (Slowakei), Golf (Österreich, Italien), Motorsport sowie mit der Österreichischen Sporthilfe fixiert werden.

Über Lyoness

Die Lyoness Unternehmensgruppe teilt ihre Geschäftsbereiche auf zwei Marken auf: Die Marke Lyoness umfasst Shopping Community und Loyalty-Programm. Ihre Zielgruppen sind Konsumenten, die beim Einkaufen mit Lyoness Geld sparen (Cashback), und Händler, die ein branchen- und länderübergreifendes Kundenbindungsprogramm nutzen möchten. Die Marke Lyconet umfasst alle Network-Marketing-Aktivitäten der Unternehmensgruppe. Ihre Zielgruppe sind Selbstständige und Unternehmer. Die Lyoness Unternehmensgruppe ist derzeit in 47 Märkten auf allen Kontinenten vertreten. 6 Millionen Mitglieder nutzen bei rund 70.000 Partnerunternehmen weltweit die Lyoness Vorteile. Mehr auf www.lyoness.com.

