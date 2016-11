UL stellt erste UL 9540 Zertifizierung für ein Wohnhaus-Energiespeichersystem an Enphase Energy aus

Northbrook, Illinois (ots/PRNewswire) - UL (http://www.ul.com/), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Sicherheitswissenschaft, hat heute bekannt gegeben, dass es die erste UL 9540 Zertifizierung für ein komplettes Wohnhaus-Energiespeichersystem an Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH), ein global aufgestelltes Unternehmen für Energietechnologie, vergeben hat (Modell B280-1200-LL-I-US00-RF0 (http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/showpage.html?name=FTBW.E488100&ccnshorttitle=Energy+Storage+Systems+and+Equipment&objid=1086193725&cfgid=1073741824&version=versionless&parent_id=1084329793&sequence=1)) -http://s.ul.com/EnphaseESS. Das System entspricht den neuesten Anforderungen des National Electric Code 2017.

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20140721/129100

Energiespeichersysteme ermöglichen den Eigentümern von Wohnhäusern und Gewerbebauten, Energie zu speichern; ganz gleich, ob diese als Solar- oder Windenergie gewonnen wird oder aus anderen Strom erzeugenden Quellen stammen. Dies hat den Vorteil, dass Strom vor Ort verfügbar ist, um den Versorgungsbedarf zu senken und/oder den Strom zu nutzen, wenn kein Strom erzeugt werden kann.

Die Energiespeicherung bietet Zuverlässigkeit, Flexibilität und Effizienz, was die Aufnahme von sauberen Energiequellen in das Stromnetz erleichtert. Diese kontinuierliche Modernisierung eines Stromnetzes durch die zunehmende Verwendung dezentral erzeugter Energie und Ressourcen für erneuerbare Energie erfordert jedoch sicherere Heim-Energiesysteme.

"Enphase freut sich, dass unser bahnbrechendes AC-Batterien-Produkt das erste Energiespeicherprodukt für Wohngebäude ist, das eine UL 9540 Zertifizierung für den nordamerikanischen Markt erhält. Dank unserer Zusammenarbeit mit UL konnten wir unsere Speichertechnik schnell und unter Einhaltung aller in Nordamerika geltenden Sicherheitsnormen von Australien nach Nordamerika einführen", sagt John Berdner, Vice President of Regulatory and Policy Strategy bei Enphase Energy. "Wir haben UL ausgewählt, eine weltweit anerkannte Zertifizierung für uns durchzuführen, und die enge Zusammenarbeit mit dem Unternehmen war bei unseren Bemühungen von unschätzbarem Wert. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit UL mit Blick auf die Erweiterung unseres innovativen Produktangebots, sowohl in Bezug auf die Produktpalette als auch in Form der Erschließung weiterer Regionen auf der ganzen Welt."

Was ist ein UL 9540 zertifiziertes System?

Ein gemäß UL 9540 zertifiziertes Energiespeichersystem (ESS) besteht aus einem UL 1973 zertifizierten stationären Batteriepack, das in Verbindung mit einem UL 1741 zertifizierten Wechselrichter verwendet wird. Der Erhalt der Zertifizierung gemäß beider individueller UL Produktnormen ist entscheidend für den Abschluss der UL 9540 Systemzertifizierung. Da immer mehr ESS installiert werden, profitieren Verbraucher, Versorgungsunternehmen, Eigentümer von gewerblich genutzten Gebäuden, Versicherer, Feuerwehren und Elektro-/Bauinspekteure allesamt von diesen Systemen, die den Anforderungen der Systemsicherheitsnorm UL 9540 entsprechenden.

Die AC-Batterie von Enphase besteht aus einem stationären Batteriepack, das von Eliiy Power Co., Ltd, einem japanischen Unternehmen, hergestellt wird und gemäß UL 1973 zertifiziert ist, sowie einem gemäß UL 1741 zertifizierten und von Enphase produzierten Wechselrichter. Sie entspricht zudem den neuesten Anforderungen des National Electric Code 2017 für zertifizierte Ausrüstungen im neu veröffentlichten Artikel 706 - Energiespeichersysteme.

"Wir stehen am Beginn eines neuen Zeitalters, in dem die Energiespeicherung zu einem grundlegenden Element unserer Auffassung von Elektrizität für die Nutzung im privaten und gewerblichen Bereich sowie durch Versorgungsunternehmen wird", sagte Ibrahim Jilani, Global Business Development Leader for Energy Systems bei UL. "Wir sind erfreut, bekannt geben zu können, dass das erste Energiespeichersystem für die private und gewerbliche Nutzung die Anforderungen von UL 9540 erfüllt und die Zertifizierung von UL erhalten hat. Diese Art von Produkt zeigt, wie die Zukunft der Elektrizität weltweit aussieht: Zusammengeführte Energie nachdem der Strom über erneuerbare oder herkömmliche Quellen erzeugt wurde."

Um eine UL Auflistung oder Zertifizierung zu überprüfen, können Nutzer www.ul.com/database durchsuchen und eine Modellnummer in das Schlagwortfeld eingeben oder nach dem Unternehmensnamen (wie etwa Enphase Energy) und dem Kategoriecode ("FTBW" ist der Kategoriecode für Energiespeichersysteme) suchen.

Für weitere Informationen zu UL 9540 und zu den Aktualisierungen des NEC 2017 registrieren Sie sich für ein kostenloses Webinar am 14. Dezember 2016 von 10:00-11:00 Uhr CST: NEC 2017 Update for Energy Systems (http://lms.ulknowledgeservices.com/catalog/display.resource. aspx?resourceid=574807) (http://s.ul.com/NEC2017Webinar) oder besuchen Sie http://www.ul.com/batteries. Bei Fragen zur Prüfung, Evaluierung oder Zertifizierung von Produkten senden Sie eine E-Mail an RenewableEnergyQuote @ ul.com.

Über UL

UL ist ein weltweit führendes, unabhängiges Unternehmen im Bereich der Sicherheitsforschung, das seit über 120 Jahren dem Fortschritt verpflichtet ist. Mit fast 11.000 Experten verfolgt UL die Mission, sichere Arbeits- und Lebensbedingungen für alle Menschen zu schaffen. Auf der Basis von Forschung und Normen arbeitet UL daran, die sich stetig ändernden Sicherheitsanforderungen laufend zu erfüllen und weiterzuentwickeln. Gemeinsam mit Firmen, Herstellern, Handelsverbänden und internationalen Aufsichtsbehörden erarbeiten wir Lösungen für eine komplexere weltweite Lieferkette. Weitere Informationen zu unseren Dienstleistungen in den Bereichen Zertifizierung, Prüfung, Inspektion, Training und Ausbildung finden Sie unter http://www.UL.com.

