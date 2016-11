ORF SPORT + mit Live-Übertragungen der BSO-Pressekonferenz und ÖFB-PK

Am 8. November im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 8. November 2016, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der BSO-Pressekonferenz zum Amtsantritt des neuen BSO-Präsidenten um 10.00 Uhr und von der ÖFB-Pressekonferenz vor dem WM-Qualifikationsspiel Österreich – Irland um 12.30 Uhr, die Höhepunkte von der Herren-WM-Abfahrt Schladming 1982 um 19.00 Uhr, von der Tischtennis-Bundesliga-Begegnung SPG Linz – HiWay Grill Kapfenberg um 20.15 Uhr, von den World Masters Professionals Innsbruck 2016 um 20.45 Uhr und vom Grand Slam in den Standard-Tänzen in Stuttgart um 22.00 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Die Österreichische Bundes-Sportorganisation stellt in dieser Pressekonferenz in Wien ihren neuen Präsidenten Rudolf Hundstorfer vor. Rudolf Hundstorfer wurde im Rahmen der 47. Österreichischen Sportversammlung einstimmig zum neuen Präsidenten der Österreichischen Bundes-Sportorganisation (BSO) gewählt. Er folgt damit Herbert Kocher nach.

Am 12. November hat Österreichs Fußball-Nationalteam in der Qualifikation zur FIFA Fußball-WM 2018 Irland zu Gast im Ernst-Happel-Stadion in Wien. ORF SPORT + überträgt die Pressekonferenz vor dieser Begegnung live aus dem Ernst-Happel-Stadion.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

http://TVthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178

(Stand vom 7. November, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III sowie ORF SPORT + – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

