Martin Pastierovic wird Publishing Director Magazines von Ringier Axel Springer Slovakia

Mit Wirkung ab 7. November 2016 übernimmt Martin Pastierovic (40), Head of Digital Transformation, die Funktion des Publishing Director Magazines von Ringier Axel Springer Slovakia (RAS SK). In dieser neu geschaffenen Position ist er für die redaktionellen Inhalte der folgenden Publikationen und deren Markenerweiterungen von RAS zuständig: Zivot, Eva, Novy Cas pre zeny, AUTOBILD, GEO, Diva.sk, Najmama.sk, Sport.sk, Zive.sk. Die Redaktionen von Novy Cas und Aktuality.sk bleiben Milan Dubec als CEO unterstellt. Noizz.sk, das Portal von RAS SK für die Generation der Millennials, verantwortet weiterhin Milan Konecny, der Chief Digital Officer von RAS SK.

Milan Dubec, CEO von Ringier Axel Springer Slovakia: "Ich wünsche Martin Pastierovic einen erfolgreichen Start in seiner neuen Funktion. Ich bin überzeugt, dass seine journalistische Erfahrung in Verbindung mit seiner sehr guten Kenntnis des Unternehmens, die er während seiner 15-jährigen Tätigkeit erworben hat, zur weiteren erfolgreichen Entwicklung unserer Marken auf dem schwierigen Medienmarkt beitragen werden."

Martin Pastierovic, Publishing Director Magazines von Ringier Axel Springer Slovakia: "Ich bin überzeugt, dass die Weiterentwicklung zielgruppenorientierter Content-Strategien, die Fortsetzung der Transformation von Print zu Digital und die Stärkung unserer Positionen im Bereich Digital auch in den nächsten Jahren die führende Stellung unserer Marken auf dem slowakischen Markt sichern werden."

Martin Pastierovic kam 2000 zum Unternehmen. Nach diversen redaktionellen Positionen wurde er 2005 Chefredakteur der wöchentlich erscheinenden Tabloid-Zeitung Novy Cas Ludia. 2008 begann er zunächst als Chefredakteur für Online-Content-Produkte und wurde anschließend Stellvertretender Chefredakteur im Newsroom von Novy Cas. Als Head of Digital Transformation war er von 2013 bis 2016 für die Umsetzung digitaler Redaktionssysteme zuständig. Als Leiter des Digital Media Campus verantwortet er zudem die Weiterbildung junger, talentierter Journalisten der RAS SK in allen Belangen des digitalen Journalismus.

Über die Ringier Axel Springer Media AG

Die Ringier Axel Springer Media AG wurde 2010 von der Schweizer Ringier AG und der deutschen Axel Springer SE gegründet und bündelt die Aktivitäten beider Anteilseigner in Mittel- und Osteuropa. Das Unternehmen ist in den Wachstumsmärkten Polen, Ungarn, Serbien und der Slowakei mit einem breiten Medienangebot vertreten, zu dem mehr als 160 digitale und gedruckte Angebote gehören. Der Sitz des Unternehmens ist in Zürich, und es beschäftigt insgesamt rund 3000 Mitarbeiter.

