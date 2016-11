REMINDER: Präsentation des Prüfberichtes 2014/2015 der Volksanwaltschaft im Landtag Steiermark

Landtagspräsidentin Dr.in Bettina Vollath und die Volksanwaltschaft laden zur Pressekonferenz im Landhaus ein

Wien (OTS) - In den Jahren 2014 und 2015 wandten sich rund 4.500 Menschen aus der Steiermark mit Beschwerden an die Volksanwaltschaft. Davon betrafen 754 die Landes- und Gemeindeverwaltung. Der Vorsitzende der Volksanwaltschaft Dr. Günther Kräuter sowie Volksanwältin Dr.in Gertrude Brinek und Volksanwalt Dr. Peter Fichtenbauer präsentieren dazu am 8. November 2016 um 12:00 Uhr ihren aktuellen Prüfbericht an den Landtag Steiermark.

Landtagspräsidentin Dr.in Bettina Vollath und die Volksanwaltschaft laden daher sehr herzlich zu einer Pressekonferenz im Landhaus ein:

Pressekonferenz - Prüfbericht der Volksanwaltschaft 2014/2015 Dienstag, 8. November 2016

Beginn: 12.00 Uhr

Ort: Landhaus Graz, Herrengasse 16, Vorraum Landstube

