Eröffnung der Ausstellung WIENS UNBEKANNTES JUWEL

Fotografische Zeitreise in die 1970er-Jahre

Wien (OTS) - Wäre James Bond in den 1970er-Jahren in geheimer Mission nach Wien gekommen, so hätte er sich vermutlich die Wohnung Klobučar als Unterkunft ausgesucht. Tatsächlich gehörte die Wohnung dem aus Kroatien stammenden Dirigenten Berislav Klobučar (1924–2014). Im Zuge eines Engagements traf er in Buenos Aires auf eine Gruppe kreativer Exilösterreicher, unter denen sich auch die Architektenbrüder Walter und Hermann Loos befanden. Begeistert von den Wohnungseinrichtungen des jüngeren Hermann, beauftragte ihn Klobučar mit der Gestaltung seiner Wiener Wohnung.

Unbemerkt von der Öffentlichkeit entstand so Anfang der 1970er-Jahre eine der elegantesten und originellsten Wohnungseinrichtungen in Wien, die auch in Fachkreisen bis heute kaum bekannt ist. Das Juwel ist in einem singulären Originalzustand verblieben, an dem trotz der langen Zeitspanne von über 40 Jahren keine Zeitschichten ablesbar sind. Schon damals, im grauen Wien der Nachkriegszeit, war dieses sensationell kosmopolitische“ Interieur auf 200 m2 einzigartig.

Begrüßung + Eröffnung: Sonja Pisarik Az W

Gäste: Wojciech Czaja, Architekturjournalist / Marina Klobučar, Tochter der Bauherrn und Bewohnerin

Fotos der Wohnung Klobučar fotografiert von Christoph Panzer.

Ausstellung "Wiens unbekanntes Juwel. Fotografische Zeitreise in die 1970er-Jahre"

10.11. - 05.12.2016 | Halle F3

Eröffnung: Mi, 09.11.2016, 19 Uhr im Az W-Podium

Eine Ausstellung im Rahmen von Eyes on – Monat der Fotografie Wien

