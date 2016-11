I-New Unified Mobile Solutions AG erhält Global Telecom Award 2016

NOVOMATIC-Tochtergesellschaft gewinnt auch den Innovationspreis Burgenland 2016

Gumpoldskirchen (OTS) - Die I-New Unified Mobile Solutions AG, ein Tochterunternehmen der NOVOMATIC-Gruppe, wurde kürzlich in London mit dem renommierten Global Telecom Award 2016 ausgezeichnet.

Die Global Telecom Awards wurden am 3. November 2016 bereits zum vierten Mal vergeben und ehren jährlich Telekommunikationsunternehmen für innovative und außergewöhnliche Leistungen. I-New gewann den MVNO World Award, die höchste Auszeichnung der Mobile Virtual Network Operator-Branche, bereits drei Mal in Folge. Der Global Telecom Award geht darüber sogar hinaus und zeichnet die besten Unternehmen der gesamten Telekommunikationsbranche aus. Als Anbieter von mobilen Technologielösungen konnte I-New das Expertengremium mit herausragenden Leistungen und Systemen in der Kategorie „Services to Telecoms“ überzeugen.

Peter Nussbaumer, CEO von I-New, zeigte sich über diesen Preis hocherfreut: „Unter den Preisträgern befinden sich weltweite Marktführer wie Vodafone, Nokia oder Huawei Technologies. Daher zählt es für uns als kleines, aber stark wachsendes Unternehmen umso mehr, diese Auszeichnung zu erhalten und somit auch Anerkennung als ein Global Player der Telekommunikationsbranche zu finden. Das beweist, dass man auch als junges Unternehmen in der globalen Telekommunikationsbranche etwas bewirken kann.“

I-New erhielt vor kurzem zudem den Innovationspreis Burgenland 2016 und steht nun im Finale für die Auszeichnung des österreichischen Innovationspreises.

I-New zählt zu den weltweit führenden Anbietern virtueller Mobilfunksysteme. Als Mobile Virtual Network Operator stellt das Unternehmen die Infrastruktur zur Erfassung von Kundendaten, zur Verwaltung von Gesprächs- und Datenguthaben bei Prepaid-Modellen, zur Erstellung von Rechnungen, zur Inkassodurchführung sowie für Marketing- und Vertriebsaktivitäten zur Verfügung.

