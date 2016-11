Planetarium Wien: Space4Kids – neue Kindershow Anfang November gestartet

Sternen-Tour für Kinder von 7 bis 10 Jahren

Wien (OTS) - Mit der neuen Show „Space4Kids“ bietet das Planetarium Wien (2., Oswald-Thomas-Platz 1) eine interaktive Sternen-Tour für Kinder an: Was gibt es am Himmel zu sehen? Wo gibt es was zu entdecken? Und wie lebt es sich auf einer Raumstation? In der Sternenkuppel des Planetariums wird der Weltraum erkundet. Dazu gibt es ein Spiel, bei dem alle mitmachen können, um den Nachthimmel und seine geheimnissvollen Objekte zu erkunden. Es werden die Astronauten auf der internationalen Raumstation besucht und es gibt jede Menge Himmels-Rätsel zu lösen. Jeweils freitags, samstags und sonntags werden 7 bis 10jährige Kinder ab 16:30 Uhr für 50 Minuten in die Welt des Alls entführt.

Factbox:

Kindershow: Space4Kids für Kinder von 7 bis 10 Jahren Fr, Sa, So: 16:30 Uhr Dauer: ca. 50 Minuten Eintritt: Kinder 6,50 Euro, Erwachsene 9 Euro, Familien bekommen Ermäßigung Kartenreservierung unter: www.planetarium.wien oder 01/89174 150 000

Das Planetarium Wien ist eine Einrichtung der Wiener Volkshochschulen GmbH. Nähere Informationen unter www.planetarium.wien (Schluss)

