EANS-News: Semperit AG Holding / Semperit emittiert Schuldscheindarlehen über mehr als 140 Mio. EUR

Die börsennotierte Semperit Gruppe platzierte erfolgreich Schuldscheindarlehen im Gesamtvolumen von mehr als 140 Mio. EUR. Bei der in drei Fremdwährungen begebenen Emission handelt es sich um die größte Kapitalmarkttransaktion in der Firmengeschichte des Kautschukkonzerns. Das ursprünglich von Semperit angestrebte Platzierungsvolumen konnte aufgrund einer guten nationalen wie internationalen Investorennachfrage deutlich erhöht werden. Das Pricing der Schuldscheindarlehen lag am unteren Ende der avisierten Bandbreite.

Die Schuldscheindarlehen umfassen drei Fremdwährungs-Tranchen (US-Dollar, polnischer Zloty und tschechische Kronen) mit Laufzeiten von 3, 5 und 7 Jahren. Die Finanzierungsstruktur wird damit weiter optimiert. Mit den Mitteln werden unter anderem bestehende Finanzverbindlichkeiten refinanziert und der weitere Ausbau der Produktionsstandorte sichergestellt.

Johannes Schmidt-Schultes, CFO von Semperit: ,,Schuldscheindarlehen sind seit mehreren Jahren fixer Bestandteil unserer Finanzierungsstrategie. Mit der erstmaligen Emission in Fremdwährungen konnten wir uns zu attraktiven Konditionen in Währungen wichtiger Beschaffungs-, Produktions- und Absatzmärkte finanzieren. Semperit nutzt damit das vorteilhafte Kapitalmarktumfeld, um seine Finanzierung langfristig zu diversifizieren."

Unternehmen: Semperit AG Holding Modecenterstrasse 22 A-1030 Wien Telefon: +43 1 79 777-210 FAX: +43 1 79 777-602 WWW: www.semperitgroup.com Branche: Kunststoffe ISIN: AT0000785555

Indizes: WBI, ATX Prime, ViDX, Prime Market, ATX GP

Börsen: Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch

