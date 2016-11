Pressekonferenz - ReiseSalon 5.0 am 18.11.2016 um 13 Uhr im Schloß Schönbrunn Apothekertrakt

Eine Auswahl der 100 ReiseSalon-Aussteller präsentiert sich bei der sogenannten Best of Pressekonferenz.

Perchtoldsdorf (TP/OTS) - In jeweils 3 Minuten werden einige der 100 ReiseSalon-Aussteller ihre Highlights und Neuigkeiten am Aufbautag des ReiseSalons präsentieren.

Wann: Freitag, 18. November 2016 um 13 Uhr - Aufbautag des ReiseSalons

Wo: Schloß Schönbrunn Apothekertrakt, Eingang Apothekertrakt

Akkreditierung bis 11.11. unter: office @ reisesalon.at

ReiseSalon 5.0 - die Messe fürs ReiseGlück

Der ReiseSalon 5.0 ist die Messe für’s Reiseglück und findet am 19. & 20. November bereits zum fünften Mal in Wien statt – dieses Jahr erstmals im Schloß Schönbrunn Apothekertrakt und Orangerie.<p> Freier Eintritt für Fachbesucher & Presse nach vorheriger Registrierung online oder per Mail: office @ reisesalonn.at<p> <p> Öffnungszeiten:<p> Samstag, 19.11. von 10:00 – 18:00 Uhr (Einlass)<p> Sonntag, 20.11. von 10:00 – 17:00 Uhr (Einlass)<p> <p> Tickets und Programm unter www.reisesalon.at <p> Tagesticket: € 8,-; Ermäßigtes Tagesticket: € 6,-*<p> * Ermäßigungen gültig für Schüler, Studenten, Senioren, Präsenz-/Zivildiener sowie Partner des ReiseSalons. Ausweis und Clubkontrolle vor Ort.<p> Für Kinder bis 14 Jahre ist der Eintritt frei.

Datum: 19.11.2016, 10:00 - 18:00 Uhr

Ort: Tagungszentrum Schloss Schönbrunn, Eingang Orangerie

Schönbrunner Schlossstraße, 1130 Wien, Österreich

Url: www.reisesalon.at

Rückfragen & Kontakt:

n.b.s hotels & locations GmbH

Elisabethstraße 23

A-2380 Perchtoldsdorf

T +43 1 867 36 60-10

F +43 1 867 36 60 - 14

office @ reisesalon.at

www.reisesalon.at