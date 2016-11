Auer zur Kärntner Kammerwahl: Spitzenkandidat Mößler verteidigt mit 47,15% Platz 1

Bauernbund hält unter widrigen Umständen die Mehrheit

Wien, 06. November 2016 (OTS) Bei der heutigen Landwirtschaftskammerwahl hält der Kärntner Bauernbund mit

47,15% weiterhin die Mehrheit in der Vollversammlung des Kammerparlaments, im Vorstand sogar die Absolute. Überschattet

war der Wahlkampf vor allem durch eine extrem schwierige

Marktlage für die heimischen Bauern. "Es ist der jahrelangen, verlässlichen Interessensvertretung des Bauernbundes zu

verdanken, dass knapp die Hälfte der Kärntner Bäuerinnen und Bauern dem Bauernbund weiterhin die Treue halten. 47,15% vor

25,83% für die zweitplatzierten Freiheitlichen - das ist ein

sehr respektables Ergebnis für Kammerpräsident Johann Mößler", gratuliert Bauernbund-Präsident Jakob Auer in einer ersten Reaktion. "Dass man mit seriöser, nachhaltiger

Interessenspolitik mit großer Mehrheit das Vertrauen der Bauernschaft auf seiner Seite hat, ist ein Treuebeweis, der

nur dadurch gemindert wird, dass die Absolute diesmal verloren ging", so Auer.

Freiheitliche verfehlen Wahlziel mehr als deutlich

Allerdings ließ schon der Wahlkampf ein spannendes Rennen erwarten. Neben den Freiheitlichen und Unabhängigen Bauern

sind auch die SPÖ-Bauern und die Südkärntner Bauern

angetreten. "Mößler und Team haben hart gekämpft und ein respektables Ergebnis erzielt. Zudem konnte der Bauernbund das Wahlziel der Freiheitlichen erfolgreich vereiteln", erinnert

der Bauernbund-Präsident daran, dass Spitzenkandidat Manfred

Muhr 4 Mandate dazugewinnen wollte. Geworden ist es 1 Mandat.

Damit teilen sich die Sitze in der Vollversammlung der

Kärntner Landwirtschaftskammer die Freiheitlichen und

Unabhängigen Bauern mit 9 Mandaten (+1 Mandat, 25,83%), die SPÖ-Bauern mit 4 Sitzen (-1 Mandat, 12,49%) und auch die Südkärntner Bauern sind mit 4 Mandaten (+1 Mandat, 10,95%) weiterhin vertreten. Den Grünen Bauern gelang mit 1 Sitz

(3,57%) erstmals der Einzug ins Kammerparlament. Die

Wahlbeteiligung lag mit 40% deutlich unter den Erwartungen.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Andrea Salzburger

Bauernbund Österreich

Brucknerstraße 6/3, 1040 Wien

Tel.-Nr. +43/1/5058173-28,

Mobil: +43/699/18101805,

E-Mail: a.salzburger @ bauernbund.at, www.bauernbund.at