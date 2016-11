Grüne/LR Holub: Gratulation an Grüne Bäuerinnen und Bauern zu einem historischen Ergebnis

Erstmaliger Einzug ist gelungen. Grüne Themen haben bei Kammerwahl Anklang gefunden.

Klagenfurt (OTS) - Grünen-Umweltlandesrat Rolf Holub gratuliert heute, Sonntag, den Grünen Bäuerinnen und Bauern zu ihrem Erfolg bei der Kärntner Landwirtschaftskammerwahl: „Das Team um Reinhard Stückler konnte mit seinen Themen punkten und hat zum ersten Mal den Einzug in die Landwirtschaftskammer geschafft. Das ist ein historisches Ergebnis. Dazu gratuliere ich sehr herzlich und danke allen Wählerinnen und Wählern, die den Grünen ihr Vertrauen geschenkt haben“.

Der Einsatz für eine naturnahe und biologische Landwirtschaft und ein klares Auftreten gegen TTIP seien aktueller und wichtiger denn je. Das Erfolgsergebnis zeige auch, dass Naturschutzarbeit für die Landwirtinnen und Landwirte eine wichtige Rolle spiele:

„Nachhaltigkeit in allen Bereichen, dafür stehen die Grünen. Unsere Arbeit wird auch in der Landwirtschaftskammer wichtig sein“, so Holub.

