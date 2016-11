Grüne/Johann/Stückler: Landwirtschaftskammer wird ab heute bunter

Große Freude bei Grünen Bäuerinnen Bauern über ein Mandat und den ersten Kammer-Einzug

Klagenfurt (OTS) - Zum ersten Mal ziehen die Grünen Bäuerinnen und Bauern in die Kärntner Landwirtschaftskammer ein. Mit 3,57% und knapp über 1.000 Stimmen sichert sich das Grünen-Team rund um Spitzenkandidat Reinhard Stückler das bisher beste Ergebnis und ein Mandat in der Kammer. Er möchte die Themen des Wahlkampfs auch in seiner weiteren Arbeit für die Kärntner Bäuerinnen und Bauern einbringen: "Die Interessensvertretung wird durch unseren heutigen Einzug bunter und vielfältiger. Wir werden unseren Einsatz für biologische und gentechnikfreie Landwirtschaft, faire Preise und ein gerechteres Förderungs- und Sozialversicherungssystem mit Nachdruck verfolgen", so Stückler. Er dankt allen Wählerinnen und Wählern für ihr Vertrauen und gratuliert Kammer-Präsidenten Johann Mößler zu dessen Ergebnis.

Auch Michael Johann, Obmann der Grünen Bäuerinnen und Bauern, zeigt sich über das Ergebnis sehr erfreut: "Das Ergebnis ist ein Zeichen dafür, dass wir mit unseren Anliegen richtigliegen. Es wird in Zukunft darum gehen, die kleinbäuerliche Struktur zu erhalten und uns für gerechte bäuerliche Einkommen stark zu machen". Auch den Widerstand gegen TTIP und Co. sieht Johann noch nicht abgeschlossen:

"Viele wichtige Entscheidungen für Kärntens Bäuerinnen und Bauern werden heute auf EU-Ebene gefällt. Von Kärnten aus werden wir weiterhin den Druck aufbauen, den es braucht, um Kärntens Landwirtinnen und Landwirte vor Fehlentwicklungen zu schützen", so Johann. Der Einzug der Grünen Bäuerinnen und Bauern in die Landwirtschaftskammer sei ein erster wichtiger Schritt dazu, so Stückler und Johann. Mößler müsse sich jetzt gegenüber der Landwirtschaftskammer Österreich und der Bundesregierung in dieser Sache durchsetzen.

