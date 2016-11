ASFINAG: Erster Wintereinbruch in ganz Österreich – mit den ASFINAG Tipps sicher gut unterwegs

Temperatursturz und Schneefall kommen mit Wochenbeginn in ganz Österreich

Wien (OTS) - Winterliche Temperaturen in ganz Österreich und Schneefall bis in die Niederungen halten mit Wochenbeginn Einzug in ganz Österreich! Laut Prognosen zieht sich ein Tief von Vorarlberg und Tirol über Kärnten bis ins südliche Burgenland, und die Schneefallgrenze sinkt bis auf 400 Meter Seehöhe. Mit Schneefall ist ab Sonntagabend vor allem in den Bereichen um St. Jakob in Tirol sowie im Packabschnitt in Kärnten und in der Steiermark zu rechnen. Auf der A 13 Brenner Autobahn im Bereich Matrei waren Sonntagmittag bereits einige Lkw-Lenker vom starken Schneefall "überrascht", blieben hängen und sorgten für erste Probleme. Zwölf ASFINAG-Fahrzeuge waren dort im Volleinsatz.

Die 43 ASFINAG Autobahnmeistereien in ganz Österreich sind mit rund 1.200 Mitarbeitern aber auf den ersten Wintereinbruch vorbereitet. Dennoch sind bei starken Schneefällen auch auf Autobahnen und Schnellstraßen teilweise winterliche Fahrbahnverhältnisse nicht auszuschließen. „Die derzeit tagsüber noch recht milden Temperaturen dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass JETZT die Zeit für Winterausrüstung ist“, sagt Josef Fiala, Geschäftsführer der ASFINAG Service GmbH, „rüsten Sie also das Auto um und planen Sie beim ersten Schnee eine längere Fahrzeit ein. Gemeinsam besser ans Ziel – gemäß dieses Mottos appelliert Fiala: „Früher wegfahren, Fuß vom Gas, Abstand halten und dafür stressfrei und sicher ankommen lautet die Devise.“

Damit alle Verkehrsteilnehmer sicher ans Ziel kommen, müssen nur einige wenige Verhaltensregeln beachtet werden. Die ASFINAG hat die wichtigsten Tipps zusammengefasst:

Runter vom Gas und Abstand halten



Denken Sie daran, dass sich Ihr Bremsweg auf nasser oder mit Schneematsch bedeckter Fahrbahn um ein Vielfaches verlängert! Reduzieren Sie Ihre Geschwindigkeit und halten Sie Abstand – lieber mehr als weniger – das kann Leben retten!

Winterausrüstung prüfen Winterreifen – mit gutem Profil – sind oberstes Gebot! Aber auch eine mit Frostschutzmittel gefüllte Scheibenwischanlage, funktionierende Scheibenwischer und gute Beleuchtung gehören zur winterlichen Grundausstattung ebenso wie der Schneebesen und der Eiskratzer.

ASFINAG Räumstaffeln nicht überholen und Abstand halten Räumstaffeln zu überholen, ist gefährlich – denn vor den Räumfahrzeugen ist die Straße weder geräumt noch gestreut. Angepasste Geschwindigkeit und ausreichender Abstand zum vorderen Fahrzeug – das sind die beiden wichtigsten Voraussetzungen für eine sichere Fahrt. In der Regel empfiehlt sich ein Abstand von zwei Sekunden. Auf nasser und matschiger Fahrbahn muss der Abstand entsprechend vergrößert werden.

Vorausschauend und überlegt fahren Gerade bei winterlichen Straßenbedingungen ist besonders viel Gefühl beim Steuern des Autos gefragt, egal ob beim Gas geben, Bremsen oder Lenken. Vermeiden Sie ruckartige Lenkbewegungen. Bei bedachtem Lenken können Sie jede Veränderung im Lenkwiderstand wahrnehmen und so das Fahrzeug in der Spur halten. Bedienen Sie das Gaspedal behutsam. Auch das Bremspedal wenn möglich nur „dosiert" mit geringem Druck betätigen, so, dass die Räder nicht blockieren. Mit richtiger Information sicher ans Ziel Informieren Sie sich vor Fahrtantritt punktgenau über alle wichtigen Informationen Ihre Fahrtroute betreffend. Die ASFINAG bietet Ihnen alle Informationen dazu unter www.asfinag.at und auch via Facebook unter „sicher gut ankommen“. Mit der ASFINAG Verkehrs-App können Sie sich auch unterwegs immer Up-to-Date halten. Mehr als 800 elektronische Überkopfanzeiger informieren Sie zusätzlich direkt auf der Strecke über aktuelle Ereignisse und gegebenenfalls auch über Umleitungsrouten. Beachten Sie bitte daher immer die aktuellen Schaltungen auf diesen Anzeigequerschnitten.



Abkehrgerüste als Service für Lkw-Lenker Wenn Schnee am Lkw-Dach gefriert, wird er zur Gefahr: Während der Fahrt lösen sich Eisbrocken und ganze Schneeplatten ab, und stürzen dem nachkommenden Verkehr entgegen. Gerade bei der Durchfahrt durch längere Tunnel kann es durch den Temperaturanstieg im Tunnel zur Ablösung von Schnee- und Eisplatten kommen. Um dem entgegen zu wirken, stellt die ASFINAG Lkw-Abkehrgerüste zur Verfügung. Die ASFINAG appelliert, das Angebot der Abkehrgerüste zu nutzen, um derartige gefährliche Situation zu verhindern.

Hier finden Sie die Abkehrgerüste der ASFINAG: A 14 Rheintal Autobahn: Parkplatz Grenzübergang Hörbranz (Fahrtrichtung Tirol) A 12 Inntal Autobahn: Parkplatz Kronburg,(Fahrtrichtung Bregenz) A 12 Inntal Autobahn: Lkw-Stellplatz Vomp, (beide Fahrtrichtungen) A 10 Tauern Autobahn: Parkplatz Rohr,(Fahrtrichtung Villach) A 10 Tauern Autobahn: Parkplatz Ried,(Fahrtrichtung Salzburg) A 9 Pyhrn Autobahn: Parkplatz Kleintal,(Fahrtrichtung Voralpenkreuz) A 9 Pyrhn Autobahn: Parkplatz Ortnerhof,(Fahrtrichtung Graz)











