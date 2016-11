48. ART&ANTIQUE Hofburg Vienna 2016 erfolgreich eröffnet

Wien (OTS) - 46 Kunsthändler präsentieren sich auf der 48. ART&ANTIQUE! Sie und ihre Mitarbeiter nahmen Aufstellung auf der Feststiege in der Wiener Hofburg, bevor auch das Publikum erstmals die unzähligen Schätze bestaunen konnte. Die Eröffnung lockte am Freitag über 3.000 Gäste in die Wiener Hofburg.

Die ART&ANTIQUE, Wiens bedeutendste Messe für Kunst, Antiquitäten und Design, lädt noch bis 13.11. Kunstinteressierte ein, sich bei den wichtigsten österreichischen und ausgewählten internationalen Händlern über die schönsten Kunst-Stücke auf dem Markt zu informieren: Gemälde von Alten Meistern bis zu Zeitgenossen, einzigartige Blätter von Größen wie Klimt, Schiele und Kokoschka, Skulpturen, Kunsthandwerk und Design, Möbel, Teppiche, Schmuck und vieles mehr ist in der Hofburg ausgestellt!

