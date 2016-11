Festnahmen nach Kellereinbrüchen

Wien (OTS) - Am 5.11.2016 gegen 22.10 Uhr hielten Polizisten vier auffällig wirkende Personen in der Tichtelgasse in Wien Meidling an. Bei der Durchsuchung ihrer Taschen fanden die Beamten Werkzeuge und Goldschmuck. Schließlich stellte sich heraus, dass die vier zuvor in zwei Kellerräumlichkeiten eingebrochen waren. Das Quartett im Alter zwischen 16 und 21 Jahren wurde festgenommen.

