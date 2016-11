Festnahmen nach Suchtmittelhandel

Wien (OTS) - Am 5.11.2016 gegen 19.30 Uhr boten Unbekannte in Wien Leopoldstadt Suchtmittel zum Verkauf an. Drei Männer im Alter zwischen 15 und 19 Jahren wurden festgenommen. Sieben Baggies Cannabiskraut und acht suchtmittelhältige Tabletten wurden sichergestellt.

