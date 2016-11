VHS Hietzing: Look like Bob – Sieh aus wie Bob

Look-Alikes von Bob Dylan können bei der Marathonlesung des aktuellen Literaturnobelpreisträgers einen VHS Kurs gewinnen

Wien (OTS) - Der diesjährige Nobelpreisträger für Literatur, Bob Dylan, wurde von der Schwedischen Akademie bekanntgegeben. Seine Werke werden nun bei der alljährlichen Marathonlesung am 11. und 12. November an der VHS Hietzing (13., Hofwiesengasse 48) 30 Stunden lang gelesen. Ob Bob Dylan selbst dabei sein wird, ist fraglich – Interessierte haben aber die Möglichkeit es ihrem Idol gleichzutun. Wer so aussieht wie der aktuelle Nobelpreisträger und zur Marathonlesung kommt, bekommt einen VHS Kurs nach Wahl im Wert von Euro 100,- gratis. Die Veranstalter der Marathonlesung VHS Hietzing Direktor Robert Streibel und Kooperationspartner Gerald Buchas ergänzen: „Aus gut unterrichteten Kreisen wurde uns mitgeteilt, dass Bob Dylan gerne an der Marathonlesung inkognito teilnehmen würde. Wir versuchen diesem Wunsch zu entsprechen und greifen zu einer ungewöhnlichen Maßnahme. Wenn es viele Bob Dylans in den 30 Stunden in der VHS Hietzing gibt, wer könnte dann wissen, wer der Richtige ist.“ Unter den Gästen wird auch die aktuelle CD-Box-Set „The 1966 Live Recordings“ verlost, die am 11. November veröffentlicht wird.

Factbox:

Fr., 11. ab 9 Uhr bis Sa., 12. November 2016 um 15 Uhr 20 Minuten Leseblöcke VHS Hietzing, 13., Hofwiesengasse 48 Infos und Anmeldung unter hietzing @ vhs.at bzw. telefonisch 01/89174-113000. Die gesamte Lesung kann auch via Livestream mitverfolgt werden. https://www.youtube.com/wienerVHS

Mehr Information unter www.vhs.at/hietzing. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Buch Wien statt. (Schluss)

