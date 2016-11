FPÖ-Rosenkranz zu Sobotka: ÖVP entwickelt sich beim Thema illegale Zuwanderung und Scheinasyl zum „Schmiedl“ der FPÖ

Wien (OTS) - „Die Erkenntnisse von ÖVP-Innenminister Sobotka, was die steigende Kriminalitätsentwicklung und die explodierenden Sozialbudgets – Stichwort Mindestsicherung – betrifft, zeigt die FPÖ seit Jahr und Tag auf. Ob Sobotkas Erkenntnissen auch entschlossene Taten folgen, bleibt abzuwarten. Die ÖVP entwickelt sich in Fragen der illegalen Zuwanderung und des Scheinasyls maximal zum „Schmiedl“, der „Schmied“ ist hier die FPÖ. Es ist aber zumindest erfreulich, wenn immer mehr Menschen in der ÖVP erkennen, dass der Weg der Freiheitlichen in der Migrations- und Asylpolitik der richtige ist“, erklärte heute FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Dr. Walter Rosenkranz zu den Aussagen des Innenministers in der Ö1-Radioreihe „Im Journal zu Gast“.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at