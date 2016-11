Industrie zu Ganztagsschule: Kernstück der Bildungsreform

IV-GS Neumayer: Moderne Ganztagsschulen fördern Kinder und stärken Vereinbarkeit – Schulen sollen selber initiativ werden können

Wien (OTS) - Die Industriellenvereinigung (IV) zeigt sich erfreut über die Einigung der Regierung über den Ausbau der Ganztagsschule. „In Bildung und damit in Zukunft zu investieren ist ein zentrales Anliegen der IV. Wir sehen die Ganztagsschule als Kernstück der Bildungsreform und vor allem in ihrer verschränkten Form als einen wesentlichen Erfolgsfaktor einer zeitgemäßen Schule“, betonte der Generalsekretär der Industriellenvereinigung, Mag. Christoph Neumayer, heute Samstag, in einer ersten Reaktion.

Mit dem Vorhaben, die Plätze in ganztägigen Schulformen zu verdoppeln, hätten Bundesministerin Hammerschmid und Staatssekretär Mahrer das richtige Ziel gesetzt. „Gerade in der Pflichtschulzeit haben wir hohen Reformbedarf. Moderne Ganztagsschulen fördern unsere Kinder, optimieren unser Bildungssystem und ermöglichen auch eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie“, so Neumayer. Um das zu erreichen, brauche es österreichweit unterschiedliche Maßnahmen zum sinnvollen Ausbau der Ganztagsschulen. Es sei daher wichtig, dass die 750 Millionen Euro für unterschiedliche Schwerpunkte – von der Aufstockung des Personals über bauliche Maßnahmen bis zum Ausbau der Angebote in den Ferienzeiten – eingesetzt werden könne. „Zentral ist, dass das Geld dort ankommt, wo es hingehört, nämlich in den Schulen und Klassenzimmern“, erklärte der IV-Generalsekretär.

Vorbehaltlich einer genauen Analyse des Gesetzesentwurfs stehe für die Industrie noch ein Fragezeichen hinter der Art und Weise, wie die Mittel vergeben werden sollen. „Positiv ist, dass die Antragstellung vereinfacht wurde und die Vergabe der Mittel über den Bund läuft. Wer genau beantragt, scheint noch offen. Uns ist es wichtig, dass die Schulen selbst initiativ werden können. Im Sinne gelebter Autonomie wissen sie selbst am besten, was sie brauchen. Es wäre nur klug und richtig, ein pädagogisch innovatives und durchdachtes Konzept zu verlangen, wenn eine Schule Mittel für den Ausbau ganztägiger Formen lukrieren möchte“, so Neumayer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

IV-Newsroom

+43 (1) 711 35-2306

info @ iv-newsroom.at

www.iv-net.at/medien