NEOS zu Sobotka: Streit um Mindestsicherung ist Themenverfehlung

Gerald Loacker: „Die Mindestsicherung soll eine Brücke in den Arbeitsmarkt sein und nicht das Versagen in den Bereichen Asyl und Integration überdecken“

Wien (OTS) - „Die heutigen Aussagen von Innenminister Wolfgang Sobotka bestätigen erneut, dass der Streit zwischen SPÖ und ÖVP rund um die Mindestsicherung eine komplette Themenverfehlung ist. Anstatt eine effiziente Sozialleistung zu schaffen, die als Brücke in den Arbeitsmarkt dient, missbraucht Sobotka die Mindestsicherung dafür, das Chaos in den Bereichen Asyl und Integration zu kaschieren“, fasst NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker die unendliche Debatte zwischen den Regierungsparteien zusammen. Dabei habe die Mindestsicherung schon seit langem einen massiven Konstruktionsfehler, der durch die Zuwanderung nur schneller sichtbar werde. Statt einzelner Sonderlösungen brauche es nun endlich eine nachhaltige, bundeseinheitliche Sanierung der Mindestsicherung – und zwar für alle gleich. „Die Mindestsicherung muss ein Sprungbrett in den Arbeitsmarkt sein. Dazu braucht es Einschleifregelungen, klare Arbeitsanreize und einen verstärkten Fokus auf Sachleistungen,“ zeigt Loacker die Forderungen von NEOS auf.

Loacker erneuert in diesem Zusammenhang auch seine Forderung nach einer Vereinfachung der sozialen Sicherungssysteme: „Die Mehrgleisigkeit von Notstandshilfe und Mindestsicherung, die viele Menschen gleichzeitig beziehen, ist bürokratisch und ineffizient.“ Loacker will daher die Rechnungshof-Forderung nach einer Zusammenführung der beiden Systeme endlich umgesetzt sehen: „Eine flexible Mindestsicherung, bei der es sich auszahlt, wieder arbeiten zu gehen, ist ein Sprungbrett zurück in den Arbeitsmarkt.“ Doch anstatt hier endlich wichtige Schritte zu setzen, verkennen die Minister von SPÖVP weiterhin, dass die Mindestsicherung ein Instrument für die Sozial- und Arbeitsmarktpolitik ist.

Besonders deutlich werde das Ausmaß der Zerrüttung der SPÖVP-Koalition, wenn Sobotka sich als „Föderalist“ generiert, der bundesweite Lösungen an den Sozialminister abschiebt. „Der Innenminister sei daran erinnert, dass er ein Minister des Bundes ist und nicht mehr in der niederösterreichischen Landesregierung sitzt. Die Rolle als Fürsprecher der Fürsten der Finsternis sollte er nach über sechs Monaten im Amt eigentlich schon abgelegt haben“, so der NEOS-Sozialsprecher abschließend.

