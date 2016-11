Niedermühlbichler: SPÖ hat sich bei Mindestsicherung maximal bewegt – ÖVP hat sich von christlich-sozialer Tradition verabschiedet

Chaos-Zustände in der ÖVP dürfen nicht auf Kosten der Schwächsten in Österreich gehen

Wien (OTS/SK) - „Der SPÖ und Sozialminister Alois Stöger ist gewiss kein Vorwurf zu machen, sollte kein Kompromiss in Sachen Mindestsicherung zustande kommen“, sagte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler am Samstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Die SPÖ habe sich in dieser Frage maximal bewegt. Sogar eine Deckelung der Mindestsicherung wurde akzeptiert. „Wenn die ÖVP einfach eine bundeseinheitliche Lösung blockiert, soll sie das auch so sagen und nicht einen Schaukampf auf dem Rücken der Ärmsten betreiben. Die Aussagen von VP-Innenminister Sobotka im Mittagsjournal dazu waren leider mehr als entlarvend. Teile der ÖVP wollen partout keine Lösung bei der Mindestsicherung. Das erbärmliche Schauspiel, das eine ehemals christlich-soziale Partei hier abliefert, ist leider nur zu leicht zu durchschauen“, sagte Niedermühlbichler.****

„Sich aber beim Sozialminister abzuputzen, wenn es eigentlich um ÖVP-interne Chaos-Zustände und Führungsschwäche geht, ist ein unredliches Manöver, bei dem es nur darum geht, sich vor der staatspolitischen Verantwortung zu drücken“, erklärte Niedermühlbichler. „Bis Jahresende müssen neue 15a-Verträge unterzeichnet sein. Bis Montag ist noch Zeit, um der vorliegenden einheitlichen Lösung der Mindestsicherung zuzustimmen. Ich appelliere an die ÖVP, die parteipolitischen Scheuklappen abzulegen und diese gemeinsame gute Lösung für Österreich mit uns umzusetzen, eine Lösung, die nicht Schikanen wie eine Deckelung für Menschen mit Behinderungen, Menschen, die krank sind und Menschen, die alt sind, beinhaltet.“ (Schluss) up

