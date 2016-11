Asyl - Stronach/Hagen: Sobotka vertritt unsere Linie

Wien (OTS) - „Man könnte fast glauben, der Innenminister ist dem Team Stronach beigetreten“, kommentiert Team Stronach Generalsekretär und Sicherheitssprecher Christoph Hagen die Aussagen Sobotkas in der ORF-Reihe „Im Journal zu Gast“. Sowohl bei der Bestätigung, dass sich unter den Asylwerbern vermehrt Straffällige finden, wie auch sein Wunsch nach bilateralen Rücknahmeabkommen „ist genau das, wovor wir seit einem Jahr schon warnen und was wir fordern“, so Hagen. Zu begrüßen sei Sobotkas Haltung zur Mindestsicherung. Hagen: “Wir dürfen den Aufenthalt in unserem Land nicht so lukrativ machen!“

Rückfragen & Kontakt:

Team Stronach Parlamentsklub

++43 1 401 10/8080

parlamentsklub @ teamstronach.at