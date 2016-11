BSO Cristall Gala: GewinnerInnen 2016

18. BSO Cristall Gala – Strahlende Awards für strahlende Vorbilder

Wien (OTS) - Bereits seit 18 Jahren ehrt die Österreichische Bundes-Sportorganisation, dieses Jahr am 4. November 2016, im Rahmen der BSO Cristall Gala im Studio 44 – Haus der Lotterien jene Menschen, die ihre Zeit, ihr Engagement und ihre Kompetenz überwiegend ehrenamtlich in den Dienst des Sports stellen. Mit Cristallen aus dem Hause Swarovski ausgezeichnet werden dabei jährlich die Top-Funktionärin und der Top-Funktionär, der Top-Sportverein, der/die Top-TrainerIn, das Frauen-Power Projekt sowie der/die Top-SportbotschafterIn. Die geehrten Persönlichkeiten bzw. Institutionen dienen hinter den Kulissen als Motor des Sportes – und auch sie sollen einmal am Siegerpodest stehen dürfen!

Die GewinnerInnen 2016:

Top-Sportbotschafter 2016: Hermann Kröll (Special Olympics)

Top-Trainer 2016: DI Gregor Högler (Leichtathletik)

Top-Sportverein 2016: 1. SK Ottakring (Schach)

Top-Funktionärin 2016: Mag. Sonja Anderl (Karate)

Top-Funktionär 2016: Helmar Hasenöhrl (Rudern)

Frauen-Power Projekt 2016: Bestes Frauenkegelteam Österreichs (Sportkegeln)

Details zu den SiegerInnen und weitere Informationen zu den Top3 der jeweiligen Kategorie finden Sie auf www.bso.or.at/cristallgala

Fotos der BSO Cristall Gala 2016 finden Sie zur honorarfreien Verwendung in Zusammenhang mit der Berichterstattung über die BSO Cristall Gala 2016 und der Anführung des Copyrights „BSO/RGE-Media“ auf https://www.picdrop.de/rge-photo/8A3qX2

Für den neuen BSO-Präsidenten BM a.D. Rudolf Hundstorfer ist seine erste BSO Cristall Gala eine Veranstaltung von besonderer Bedeutung:

„Die BSO Cristall Gala soll als Bühne und Ehrung all jener Menschen dienen, die sich jeden Tag meist ehrenamtlich und unentgeltlich für den Sport einsetzen. Sie leisten wichtige und unbezahlbare Arbeit, die Sport erst möglich machen. Ich danke daher allen für ihr wertvolles Engagement, das vor allem an der Basis in den Vereinen Tag für Tag gelebt wird!“

Rund 300 Gäste aus Sport, Wirtschaft, Medien, Politik und Gesellschaft, darunter u.a. der neu gewählte BSO-Präsident BM a.D. Rudolf Hundstorfer sowie sein Vorgänger Herbert Kocher, Innenminister Mag. Wolfgang Sobotka, der Steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, Schaldmings Bürgermeister Jürgen Winter, Generalstabschef Mag. Othmar Commenda, ÖOC-Präsident Dr. Karl Stoss, ÖFB-Präsident Dr. Leo Windtner, Volleyball-Präsident KR Peter Kleinmann, American Football-Präsident Michael Eschlböck, ÖPC-Präsidentin BM a.D. Maria Rauch-Kallat, Sportsprecher Abg.z.NR Hermann Krist, Lotterien-Vorstandsdirektorin Mag. Bettina Glatz-Kremsner, Rennrollstuhlfahrer und Paralympicssieger Thomas Geierspichler, Olympiasurfsieger Christoph Sieber, Österreichs ältester Parasportler Egon Kramminger sowie Behindertensportler und Schwimm-Vizeeuropameister Andreas Onea, ließen sich diese traditionelle Veranstaltung im österreichischen Sport nicht entgehen. Zusätzliches Highlight der 18. BSO Cristall Gala, durch die der Moderator Michael Berger führte, war der Auftritt von Sängerin Monika Ballwein.

