Kogler: Erdogan-Regime ist kein Partner für Europa

Formelles Aussetzen der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei

Wien (OTS) - "Die dramatischen innenpolitischen Entwicklungen in der Türkei können von der Europäischen Union nicht folgenlos hingenommen werden. Die Inhaftierung des geschäftsführenden Chefredakteur von Cumhüriyet und der beiden Vorsitzenden der Oppositionspartei HDP Demirtas und Yüksekdag sind nur sichtbarstes Zeichen einer politischen Eiszeit in der Türkei, die Präsident Erdogan ausgelöst hat. Diese Entwicklung bedroht nicht nur Demokratie und Menschenrechte in der Türkei, sondern destabilisiert auch die gesamte Region", erklärt der Europasprecher der Grünen, stellvertretender Klubobmann Abgeordneter Werner Kogler.

"In dieser Situation macht es keinen Sinn mehr business as usual zu machen wie das manche Spitzenrepräsentanten der Europäischen Union neuerlich demonstrieren. Hier gilt es ein deutliches Zeichen zu setzen. Wir unterstützen die Forderung nach Einberufung eines Sonderministerrates der europäischen Außenminister, die die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europäischen Parlament Rebecca Harms erhoben hat. Im Rahmen dessen möge der österreichische Außenminister Sebastian Kurz klar und deutlich dafür eintreten, die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei nun auch formell aus zu setzen. Und das bis zu dem Moment, da die Erdogan wieder zur Einhaltung demokratischer Mindeststandards zurück zu kehren bereit ist", verlangt Werner Kogler, der darüber hinaus großes Interesse an einem "neuen parlamentarischen Konsens zur österreichischen Türkei-Politik" artikuliert.

