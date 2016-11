Streit unter Jugendlichen

Wien (OTS) - Am 4.11.2016 gegen 19.45 Uhr gerieten mehrere Jugendliche am Wiener Westbahnhof in Streit. Daraus folgte eine kurze körperliche Auseinandersetzung. Ein Beteiligter wurde dabei verletzt und fünf Jugendliche angezeigt.

