Versuchter Straßenraub

Wien (OTS) - Am 4.11.2016 gegen 23.50 Uhr forderten zwei Unbekannte von einem 19-Jährigen in der Friedmanngasse in Wien Ottakring Bargeld. Der junge Mann reagierte nicht, daraufhin schlugen die beiden Beschuldigten auf ihn ein. Einer der mutmaßlichen Täter konnte wenig später angehalten und festgenommen werden. Das Opfer wurde mit leichten Verletzungen in ein Spital gebracht.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Roman HAHSLINGER

+43 1 31310 72115

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at