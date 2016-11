Griff in Geldlade

Wien (OTS) - Am 4.11.2016 gegen 08.40 Uhr stieß ein vorerst unbekannter Mann die Kassierin eines Supermarkts in Wien Simmering zur Seite, griff in die geöffnete Geldlade und flüchtete mit der Beute. Mithilfe der Bilder der Überwachungskamera und Nachforschungen in der näheren Umgebung des Tatortes konnte der Beschuldigte ausgeforscht werden.

