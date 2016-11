VHS Wien: Gewerkschaften im (Klima-) Wandel – Zur Zukunft von Arbeit und Ökologie

Diskussionsveranstaltung im Rahmen der Reihe zur „Zukunft von Arbeit und Wohlstand“ am 7. November

Wien (OTS) - Ökologische Probleme, allen voran der Klimawandel, stellen ein zentrales Feld gesellschaftspolitischer Auseinandersetzungen dar. Die Fokussierung auf technologische Lösungen verstellt oftmals den Blick darauf, dass ökologische Fragen nicht unabhängig von sozialen Fragen diskutiert werden können. Vor allem Gewerkschaften kommt bei der Formulierung von sozial-ökologischen Strategien eine wesentliche Rolle zu, um auch die Interessen von ArbeitnehmerInnen in die konkrete Gestaltung von Umwelt- und Klimapolitik miteinzubeziehen. All das wird bei der Veranstaltung zum Thema „Gewerkschaften im (Klima-) Wandel – Zur Zukunft von Arbeit und Ökologie“ am 7. November in der VHS Wiener Urania (1., Uraniastraße 1‬‬) diskutiert.

Factbox:

Gewerkschaften im (Klima-) Wandel – Zur Zukunft von Arbeit und Ökologie Mo., 07. November 2016, 18:30 Uhr VHS Wiener Urania | 1., Uraniastraße 1 Eintritt frei Anmeldung unter events @ vhs.at Eröffnung: Erich Foglar | Präsident des Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) Herbert Schweiger | Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen Keynote: Nora Räthzel | Universität Umea Es diskutieren: Ulrich Brand | Universität Wien; Roman Hebenstreit | Gewerkschaft Vida; Sylvia Leodolter | Arbeiterkammer Wien; Beate Littig | IHS Wien; Sigrid Stagl | Wirtschaftsuniversität Wien Moderation: Kathrin Niedermoser | Universität Wien

Das gesamte Programm findet sich unter www.vhs.at/arbeit. Die VHS Veranstaltungsreihe „Die Zukunft von Arbeit und Wohlstand“ wird in Zusammenarbeit mit der Universität Wien, der Wirtschaftsuniversität Wien, der GPA-djp, dem VÖGB, der Stadt Wien, der AK Wien sowie Social City Wien – Plattform für gesellschaftliche Innovation, organisiert. MedienpartnerInnen sind: Die Presse, W24, News, BUM Media. (Schluss)

