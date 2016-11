„IM ZENTRUM“: Wer bietet weniger? – Das Feilschen um die Mindestsicherung

Am 6. November um 22.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Ende des Jahres läuft die Bund-Länder-Vereinbarung über die Finanzierung der Mindestsicherung aus. Über die Neuregelung wird heftig gestritten, die Koalition ist uneinig, und zwei Bundesländer gehen bereits eigene Wege – zwischen Kürzungen, Deckelungen und Ungleichbehandlung von Asylberechtigten und Einheimischen. Eine einheitliche Lösung scheint unerreichbar. Ist die Mindestsicherung tatsächlich zu hoch? Haben die Kritiker recht, die von einer sozialen Hängematte sprechen? Oder geraten mit einer Kürzung der Mindestsicherung noch mehr Menschen in die Armutsfalle? Oder taugt die Mindestsicherung lediglich als Symbol für Neiddebatten? Darüber diskutieren am Sonntag, dem 6. November 2016, um 22.00 Uhr in ORF 2 bei Ingrid Thurnher „IM ZENTRUM“:

Reinhold Lopatka

Klubobmann ÖVP

Manfred Haimbuchner

Landeshauptmann-Stellvertreter OÖ, FPÖ

Julia Herr

Vorsitzende der Sozialistischen Jugend

Erwin Buchinger

ehem. Sozialminister, SPÖ

Wolfgang Mazal

Arbeits- und Sozialrechtsexperte

Erich Fenninger

Volkshilfe Österreich

