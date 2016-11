ORF-„Pressestunde“ mit Doris Bures, Nationalratspräsidentin, SPÖ

Am 6. November um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Seit vier Monaten führt Doris Bures gemeinsam mit den anderen beiden Nationalratspräsidenten die Geschäfte des Bundespräsidenten. Wegen der Wahlanfechtung hat Österreich ja seit dem Amtsende von Heinz Fischer im Juli kein formelles Staatsoberhaupt. Wie lebt die Nationalratspräsidentin mit diesem Provisorium? Ginge es nicht überhaupt ohne Bundespräsidenten? Wie sieht die SPÖ-Spitzenpolitikerin die aktuelle Situation in der Koalition? Was sind ihre Erfahrungen mit den parlamentarischen Untersuchungsausschüssen? Und wie lange wird die Sanierung des Parlamentsgebäudes dauern, dessen Dach zum Teil gerade ein Raub der Flammen wurde? Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 6. November 2016, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Georg Wailand

„Kronen Zeitung“

und

Claudia Dannhauser

ORF

